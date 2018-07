De nieuwe stijl van Meghan Markle onder de loep: "Ze is dan toch saai geworden" MVO

17 juli 2018

11u39 0 Royalty Britse critici zijn niet mals voor de kersverse hertogin Meghan Markle. Ondanks de hoge verwachtingen voor de 'moderne royal', heeft Markle volgens hen teleurgesteld. "De hoop dat de sprankelende Meghan de saaiheid van het koningshuis kon overtreffen, was tevergeefs. Haar outfits doen alleen nog gapen."

Sexy, hip en modieus. Dat was de perfecte manier om de stijl van Meghan Markle, de actrice, te omschrijven. Markle de hertogin is echter heel wat anders. Uiteraard moet de Amerikaanse een hoop regeltjes van het Britse koningshuis naleven, en die laten niet veel ademruimte over voor een fashionista. "Het viel te verwachten dat Markle zich in het vervolg wat conservatiever zou moeten gaan kleden", klinkt het in The Guardian. "Maar dat ze zo'n gruwelijke voorliefde zou ontwikkelen voor beige, vormloze silhouetten, dát had niemand zien komen. Haar gevoel voor stijl is op enkele weken tijd de kop ingedrukt." Hieronder nemen we enkele grote stijlveranderingen onder de loep.

Langzame overgang

Minirokjes en korte jurkjes, dat tijdperk is afgelopen voor de ex-actrice. De eerste foto toont Markle aan het begin van haar acteercarrière, in een korte kaki jurk met open sandalen. Op de tweede foto was Meghan prins Harry al aan het daten. De rok is nog steeds groen en opvallend, maar veel langer dan haar normale voorkeur. Haar schouders heeft ze bedekt met een jasje. Al bij al nog een zeer stijlvolle outfit, zo vonden de Britten. Maar toen dook de laatste foto op: een getrouwde Markle met kakigroen ensemble dat haar mooie figuur niet echt flatteert. Haar hele outfit bestaat uit slechts één kleur, een trend die we wel vaker zien bij royals.

Zwart-wit, maar dan anders

Zoals elke andere modebewuste actrice was Markle een grote fan van het klassieke zwart-wit-ensemble. Er is volgens critici echter wél een verschil tussen 'een klassieker' en 'te klassiek'. De eerste twee foto's toont Meghan voor haar relatie met Harry. Op de laatste foto is ze al in het huwelijksbootje gestapt - en lijkt het eerlijk gezegd alsof het zeil van dat schip heeft aangetrokken.

Kleurtoetsen

Waar knalrood vroeger de grote favoriet van La Markle was, gaat ze nu voor een minder intens, maar even opvallend geel. Deze keer in de vorm van een loodrechte potloodjurk met erg hoge neklijn, in een stof die kreukt na het zitten.

Beige, beige en nog eens beige

De grootste ergernis van de Britse media is echter de constante terugkeer van de kleur beige. "Het lijkt wel alsof heel haar kleerkast ermee volhangt", klagen ze. "En als het dan nog mooie jurkjes zouden zijn... Meghan heeft veel betere smaak dan dat! Het is duidelijk dat ze zelf niet veel te kiezen heeft." In de eerste foto zien we Meghan nog op de rode loper met een bijzondere beige outfit van haar eigen keuze. De laatste drie outfits zijn naar de normen van het koningshuis. De laatste foto was een spektakel op zich, gezien de hertogin er nylonkousen droeg op een warme dag. "Dat doet toch niemand?! Zeker het voormalig mode-icoon Markle niet...?"

Matchend ensemble

De bijpassende boven- en onderstukken zijn weer in de mode. De eerste twee beelden tonen Markle in korte outfits op de rode loper, het laatste toont Markle deze week, met een lange broek bij warm weer. Sandalen of schoenen met een open teen zijn vanaf nu trouwens uiterst verboden.

Aanpassend silhouet

Mouwloze kleedjes zijn volledig uit den boze in het Britse koningshuis. Een aanpassende jurk dragen mag nog wel, maar de schouders van Markle moeten ten allen tijde bedekt zijn.

Byebye V-hals

In een uitgesneden hals zullen we Meghan Markle voor het eerst niet meer zien. Het is protocol voor iemand van haar stand om zo veel mogelijk 'zedig bedekt' te zijn.

Tot slot kunnen we terugblikken op de periode aan het begin van Markle's carrière, toen sexy nog haar handelsmerk was. Zo ging ze geregeld uit de kleren voor magazines, maakte ze foto's voor Instagram en poseerde ze voor high-fashion shoots. Een hoofdstuk dat ze nu voorgoed moet afsluiten.