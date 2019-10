De moeilijke zoektocht naar een geschikte echtgenoot voor prinses Elisabeth: “Welke jonge man wil nu prins-gemaal worden?” Redactie

24 oktober 2019

14u10

Bron: Dag Allemaal 0 Royalty Vandaag, o p 25 oktober viert kroonprinses Elisabeth haar 18de verjaardag. Al sinds haar geboorte wordt zij opgeleid om koning Filip (59) op te volgen. Maar daarnaast rust er een nog gewichtiger taak op haar jonge schouders. Zij moet de dynastie van de Coburgs voortzetten. Maar met wie? Dag Allemaal zocht enkele ­mogelijke huwelijkspartners.

Ooit trouwden troonopvolgers met leden van andere koninklijke families om de banden tussen twee landen aan te halen. “Voor de partners was zo’n huwelijk niet zelden een calvarietocht zonder einde”, zegt royaltyspecialist Jan Van den Berghe (77). “Omdat echtscheidingen in die tijd uit den boze waren, werden er afspraken gemaakt om de schone schijn op te houden. Die tijd is gelukkig voorbij.”

Maar nog niet zo heel lang. Zo heeft koning Filip er als kind enorm onder geleden dat zijn ouders Albert (85) en Paola (82) elk hun eigen gang gingen. Albert had zijn gezinnetje met barones Sybille de Selys Longchamps (78) en hun dochter Delphine (51), terwijl Paola van de ene naar de andere minnaar fladderde. Onder supervisie van het puriteinse vorstenpaar Boudewijn en Fabiola werd er wel onderhandeld over een mogelijke echtscheiding, maar de voorwaarden die Boudewijn oplegde waren dermate onmenselijk - Sybille zou nooit contact mogen hebben met Alberts ‘officiële’ kinderen Filip, Astrid (57) en Laurent (56) - dat Albert en Paola samenbleven.

Controlefreak

“Eerlijk gezegd had ik verwacht dat Filip zich als ’n tweede Boudewijn zou opstellen”, zegt Jan Van den Berghe. “Maar vergeleken met zijn oom staan hij en Mathilde meer open voor de wereld. We mogen verwachten dat hij zijn kinderen de vrijheid zal gunnen om zelf hun huwelijkspartner te kiezen. Als hij Elisabeth aan de leiband had willen leggen, zou ze nu niet in Wales studeren.”

“Ik vermoed dat het nog een jaar of acht kan duren voor er een mogelijke verloofde in beeld wordt gebracht”, gaat Van den Berghe verder. De meeste royaltywatchers gaan ervan uit dat Filip en Mathilde daarbij ‘het hart van Elisabeth zullen laten spreken’, maar weten wel dat een controlefreak als koningin Mathilde haar uiterste best zal doen om dat meisjeshart zoveel mogelijk te sturen. “De keuze om Elisabeth in te schrijven op een internationale eliteschool is daar zeker niet vreemd aan”, zegt Van den Berghe. “De man met wie ze trouwt moet intelligent zijn, hij moet er goed uitzien én van goeden huize zijn.”

Vikingprins

De Zweedse prinses Astrid - de eerste vrouw van koning Leopold III - werd de populairste Belgische koningin ooit. Misschien doen Filip en Mathilde er goed aan de blik van hun oudste dochter noordwaarts te richten. Zweden en Noorwegen hebben geen prinsen van Elisabeths generatie, maar van de kinderen die de Deense prins Joachim (50), de jongere boer van kroonprins Frederik (51), bij zijn eerste vrouw Alexandra Manley (55) heeft, zou prins Nikolai (20) geen slechte keuze zijn.

Als kleinzoon van de Deense koningin Margrethe (79) is ­Nikolai onmiskenbaar van goeden huize. De Deense dynastie is immers één van de oudste ter wereld. Bovendien ziet Nikolai er echt wel goed uit. Vorig jaar liep hij tijdens de Londense Fashion Week over de catwalk voor Burberry, sindsdien heeft hij een contract met modellenbureau Scoop. Gezien hij werd toegelaten op de veeleisende Kopenhaagse businessschool, waar hij sinds augustus management studeert, zal het ook wel meevallen met zijn intelligentie.

Gefrustreerd leven

“Dat kan natuurlijk ook een probleem zijn”, waarschuwt Jan Van den Berghe. “Zijn grootvader Henrik (de inmiddels overleden echtgenoot van koningin Margrethe, red.) was een briljante kerel, maar is zijn leven lang gefrustreerd geweest in Denemarken.” De van oorsprong Franse graaf was een beloftevolle diplomaat toen hij trouwde met de Deense kroonprinses. Maar eens Margrethe vijf jaar later de troon besteeg, werd hij met de dag ongelukkiger.

“Ik denk niet dat veel jonge mannen staan te springen om prins-gemaal te worden in een moeilijk land als België”, voegt Van den Berghe eraan toe. “Een prins-gemaal is echt het vijfde wiel aan de wagen. Hij moet letterlijk én figuurlijk drie passen achter zijn echtgenote aanlopen en zichzelf volledig kunnen wegcijferen. Niet iedereen is daarvoor geschikt.”

Kijken we maar naar de Britse macho-prins Philip (98). Toen Elizabeth haar vader opvolgde als koningin van Engeland en hij protocollair plots ná zijn driejarige zoon Charles (nu 70) kwam, leidde dat tot een ernstige huwelijkscrisis die liefst zeven jaar duurde.

Adellijke arrogantie

“In een gespleten land als België is het erg belangrijk dat de monarchie de bevolking verenigt”, gaat Jan Van den Berghe verder. “Daarom mag Elisabeth niet vergeten om ook binnen de landsgrenzen rond te kijken. Met de adellijke Mathilde heeft Filip zeker geen slechte keuze gemaakt.” België loopt vol jonge edellieden die in aanmerking komen. “Al zou het geen kwaad kunnen om een betere schoonfamilie uit te kiezen dan die van d’Udekem d’Acoz”, zegt een vooraanstaand lid van de Belgische adel. “Het was pijnlijk om te zien hoe Mathildes vader tot aan zijn dood bleef ruziën met zijn twee broers over de erfenis.”

Onze edelman denkt daarbij aan de 18-jarige graaf Matisse d’Ursel, die ooit de hertogelijke titel van zijn vader Stéphane (48) zal erven en dus tot de top van de Belgische aristocratie behoort. Kunsthistoricus Stéphane is met een boekhoudster getrouwd en woont met zijn gezin in Panama, zodat zijn kinderen opgroeien zonder de adellijke arrogantie waar de vader van Mathilde last van had.

Sportvedette

Maar Elisabeths uitverkorene hoeft niet noodzakelijk van adel te zijn. “In de meeste monarchieën wordt er niet meer met adel getrouwd”, weet Jan Van den Berghe. “In Zweden vond iedereen het vreselijk toen kroonprinses Victoria zich met haar fitnesstrainer Daniel Westling verloofde, maar inmiddels is de sportieve man bijzonder populair. Sport brengt mensen nu eenmaal samen.”

Misschien moet Elisabeth het in die richting zoeken. Aangezien koning Filip een hart heeft voor het wielrennen, kan hij de jonge kampioen Remco Evenepoel (19) eens inviteren op het paleis, die sinds hij het uitmaakte met zijn vriendin Oumaïma Rayane, weer vrijgezel is.

Jonge regisseur

Ook de showbizz zou een goede vijver kunnen zijn om in te vissen. Sinds hij getrouwd is met actrice Meghan Markle (38) is de Britse prins Harry (35) populairder dan ooit. Als de Coburgs willen bewijzen dat ze geen louter Franstalige familie zijn, is een jonge Vlaamse acteur de beste keuze voor Elisabeth. En dan heeft Lennart Lemmens (22) - de nieuwe Stan in ‘Thuis’ - troeven te over. Hij lijkt fysiek wat op de jonge Hugh Grant én hij heeft ervaring als regisseur, wat geen kwaad kan in een koningshuis waar men toch wat moeite heeft om zich natuurlijk te gedragen.

Om de nieuwe Belgen voor de monarchie te winnen kan Elisabeth ook kiezen voor een man met buitenlandse roots. Als Nigeriaanse prins heeft ‘Thuis’-­acteur Yemi Oduwale (33) best wel wat gemeen met onze kroonprinses. “Elisabeth heeft tot nu toe een foutloos parcours gereden”, besluit Jan Van den Berghe. “Ik heb er alle vertrouwen in dat ze met een fantastische kerel voor de dag zal komen. Ze wordt enorm plichtsbewust opgevoed en zal ook denken aan de toekomst van België. Het kan natuurlijk zijn dat ze mettertijd betwijfelt of ons land wel een toekomst heeft en dat ze die troon aan zich laat voorbijgaan. Ik hoop dat Filip en Mathilde haar ook die vrijheid zullen gunnen.”