De Mary Poppins van Kensington Palace: deze nanny regelt de levens van prins George en prinses Charlotte SDE

05 mei 2020

17u25

Bron: Page Six 0 Royalty Het geheime wapen van prins William (37) en Kate Middleton (38)? Dat is nanny Maria Borrallo. De Spaanse, die opgeleid werd aan het prestigieuze Norland College in Bath, is grotendeels verantwoordelijk voor de opvoeding van George (6), Charlotte (5) en Louis (2).

Je hebt haar mogelijk wel al eens op foto’s gezien: de vrouw met het vreemde hoedje die niet van de zijde van George, Charlotte en Louis weg te slaan is. De Spaanse Maria Morello is al jarenlang de nanny van de kinderen van William en Kate. En dat hoedje, dat maakt gewoon deel uit van het uniform van de nanny’s van het prestigieuze Norland College.

Volgens Louise Heren, schrijfster van ‘Nanny in a Book’, verschilt de opvoeding van de koninklijke kroost niet echt veel van die van andere kinderen. “Ik heb gesproken met nanny’s die bij andere koninklijke families gewerkt hebben, en het leven daar is best normaal. Je wordt wakker, je ontbijt, je gaat naar school en je draagt een schooluniform - of je dat nu leuk vindt of niet. Net zoals een gemiddeld Brits schoolkind.”

Veel speeltijd

De drie kinderen van Kate en William volgen dan ook een vast schema, dat hen opgelegd wordt door Maria. Zo moeten ze om 19u stipt naar bed, en bevat hun dagschema heel erg veel speeltijd. Schermtijd wordt zo veel mogelijk beperkt, en wanneer ze toch even op de iPad mogen, is er een lichte voorkeur voor educatieve spelletjes. “Een groot deel van de tijd gaan ze buiten spelen", zegt Louise. “Veel frisse lucht dus. Ze gaan fietstochtjes maken, spelen met de honden en werken eventueel wat in de tuin. De nanny’s van Norland zijn grote fan van kinderen iets te laten leren door spel. Zo word je misschien vies met je handen in de aarde, maar je leert wel om te planten.” Ook wanneer het regent, moeten de kinderen naar buiten. “Regenweer vraagt gewoon om aangepaste kledij”, klinkt het.

Dankzij het uniform lijkt Maria misschien erg streng, maar dat valt volgens Louise reuze mee. “Het is niet omdat de Norland Nanny’s een bruin uniform dragen en er wat ouderwets uitzien, dat hun boodschap dat ook is. Ze zijn vooral no-nonsense.” Zo moeten de koninklijke kinderen bijvoorbeeld niet moeilijk doen over het eten: “Je hebt geen moeilijke eter, wanneer je een Norland Nanny hebt", klinkt het motto van de dames. En ook driftbuien worden niet geapprecieerd. “Er wordt niet gerotzooid", zegt Louise. “Maria is zich er terdege van bewust dat wanneer ze het vliegtuig verlaten, moeders hand vasthouden of naar het publiek wuiven, er geen ruimte is voor huilbuien of driftbuien.”

Lid van de familie

Daarom bereidt Maria de kinderen erg grondig voor wanneer hun aanwezigheid vereist is op een evenement. “Maria kent hun schema", zegt Louise. “Ze zal heel veel aan hen uitleggen over wat er aan het gebeuren is. Ze zal bijvoorbeeld zeggen: ‘Dit is jullie kans om aan mama en papa te laten zien hoe geweldig jullie zijn. Jullie moeten even lachen en heel flink zijn, en daarna kunnen we naar binnen gaan en spelen.’ Wanneer de kinderen hebben moeten reizen, kan het erg moeilijk zijn om hen in bed te krijgen vanwege de opwinding en de schema’s. Als je William en Kate dus zonder de kinderen op zo’n evenement ziet, dan weet je dat ze een dutje doen.”

Door haar inspanningen wordt Maria eerder gezien als lid van de familie, dan als personeelslid. “Ik kan me voorstellen dat ze het erg goed kan vinden met Kate", zegt Louise. “Wanneer je foto’s ziet van Kate met de drie kinderen, dan zie je dat ze erg betrokken is. Maar toch heb je geen nanny, als je het allemaal zelf doet. Dus die samenwerking tussen hen - en het is echt een samenwerking - is hier toch echt overduidelijk.”

Lees ook:

Reactie van prins William en Kate Middleton op gênante moppen over Britse koningshuis gaat de wereld rond

Britse prinses Charlotte viert vijfde verjaardag: hof deelt schattige foto’s waarop ze voedselpakketten uitdeelt

“Dat is niet ondeugend, maar onbeschoft”: Britse volk verdeeld over uitgestoken tong van prinses Charlotte