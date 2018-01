De lunch van prins George is beter dan die van jou TK

Bron: News.com.au/Popsugar 2 EPA Royalty Of je nu gewoon snel een boterham naar binnen werkt of de moeite hebt genomen om zelf een slaatje in elkaar te boksen, de kans is klein dat jouw lunchpauze even lekker is als die van prins George. De koninklijke kleuter krijgt op school de meest indrukwekkende maaltijden geserveerd.

We herinneren ons vaag dat de middagpauze in onze schooltijd bestond uit een boterhammendoos - bij voorkeur veel choco - en eventueel een stuk fruit. De school van de Britse prins George, genaamd 'Thomas's Battersea School', doet daar echter niet aan mee. De instelling biedt lunchmaaltijden aan die zo uit een vijfsterrenrestaurant kunnen komen.

Toegegeven, een plekje op de school is niet goedkoop, maar voor een dikke 15.000 euro per jaar eet je kind wel heel exclusief - en heel gezond. Battersea werkt met een menu van drie weken lang, waarbij er iedere dag een andere maaltijd is. Na die periode wordt de cyclus één keer herhaald, waarna er een volledig nieuw menu wordt opgesteld. Zo kan het cateringteam garanderen dat er enkel verse en seizoensgebonden ingrediënten gebruikt worden, en daarnaast wordt er ook rekening gehouden met het weer. Warme zomerdagen betekenen lichte maaltijden, terwijl er in de winter stevigere kost geserveerd wordt. "De nadruk ligt op gezond koken, volle smaken en een mooie presentatie", klinkt het.

REUTERS Prins George op zijn eerste schooldag.

Maar hoe ziet zo'n maaltijd er dan precies uit? Wel, hieronder geven we enkele voorbeelden mee. En als het water je dan niet in de mond komt, weten wij het ook niet meer:

Hoofdmaaltijden

Verse authentieke lamsragout met knoflook en verse kruiden, biologische geraspte kaas met worteltjes en komkommer en gestoomde volkorenpasta.

Vers bereide varkensreepjes op de BBQ, gestoomde babymaïs, peulvructhen en Mediterraanse couscous/quinoa-mengeling.

Verse teriyakizalm op een bedje van linzen.

Rundsgehaktballetjes in de oven met cannellinibonen in een tomaten- en basilicumsaus. Geraspte organische kaas en verse groentjes, en gestoomde mengeling van bruine en witte rijst.

Dessertopties

Vers gebakken wafels met vruchtencoulis en room.

Cake van chocolade en courgette met organische vla.

Haverkoekje met rozijnen uit de oven en een bananenmilkshake.

Verse Portugese pastéis de nata met aardbeien.