De legende was bijna waarheid: deze Britse royal probeerde de Russische prinses Anastasia te redden van executie

19 juni 2020

19u06 1 Daily Mail De legende van prinses Anastasia was bijna werkelijkheid geworden. Het meisje had destijds aan de dood kunnen ontsnappen als men maar naar de Britse prinses Alice geluisterd had. Alice, de inmiddels overleden moeder van de huidige prins Philip, probeerde haar nog te redden van vervolging. Ze wist dat ze voor de jongens niets kon doen. Maar de meisjes, die wilde ze het noodlot besparen.”

Lady Pamela (90), het nichtje van de Britse prins Philip (echtgenoot van Queen Elizabeth II), deed zopas haar boekje open over haar koninklijke familie. Eén van de opvallendste anekdotes die ze deelde met het publiek was er eentje over Philip’s moeder, prinses Alice van Griekenland. Zij zou tijdens de Russische opstand tegen Tsaar Nicolaas II in 1917 geprobeerd hebben om zijn dochters te redden van de ondergang. Dat alles vertelde Pamela in een podcast van haar dochter.

“Iedereen wist wat er te gebeuren stond”, klonk het. “Dus ik herinner met dat prinses Alice het op zich nam om actie te ondernemen. Ze schreef naar Lloyd George. Ik kan me niet meer herinneren of hij op dat moment eerste minister van Engeland was, maar hij was de juiste persoon om te schrijven op dat moment. Ze wist dat ze niets kon doen voor de kleine jongen, Aleksej, want hij was de opvolger voor de troon en hem zouden ze nooit laten gaan. Maar de meisjes... Ze schreef: ‘Mijn echtgenoot is een gepensioneerd soldaat. We leven een rustig leventje op het Isle of Wight. Zou het mogelijk zijn om de meisjes naar mij te sturen?’ Het antwoord was kort en bondig: nee, dat was niet mogelijk. Dat vonden we allemaal heel hard op dat moment, gezien wat dat betekende voor de toekomst van die kinderen.”

De meisjes in kwestie waren Olga, Maria, Tatiana en Anastasia Nikolaevna. Rond de jongste prinses ontstond er een legende: zij zou op een haar na ontsnapt zijn aan de dood om daarna levenslang onder te duiken op het platteland. Jammer genoeg is de échte Anastasia alsnog omgekomen in 1918, op 17-jarige leeftijd, toen ze samen met haar vader, moeder, broer en zussen werd geëxecuteerd in haar eigen huis.