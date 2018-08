De koosnaampjes van Harry en Meghan zijn niet bijster origineel DBJ

20 augustus 2018

14u54

Bron: Hello 1 Royalty Drie maand zijn Harry (33) en Meghan (37) nu getrouwd en de liefde is nog steeds groot. Maar de koosnaampjes die de twee elkaar geven, spreken nu niet echt tot de verbeelding.

Volgens het Britse tijdschrift Hello! noemt Prins Harry zijn vrouw 'Meg'. Zo verwees hij althans naar zijn vrouw tijdens de Invictus Games in Toronto. De hertogin van Sussex noemt haar man 'Haz' volgens haar vriendin en voormalig persagente Gina Nelthorpe-Cowne.

Al sinds zijn jeugd wordt Prins Harry met nicknames begroet door zijn vrienden. Zijn vrienden noemt hem Spike. De Prins zou ook jarenlang een Facebookprofiel hebben gehad onder de naam Spike Wells, tot de Britse tabloids achter het profiel kwamen. Ook 'Potter' is een bijnaam van de prins. Die koosnaam zou over gehouden hebben na een bezoek aan de studio's van Warner Bros waar de films werden opgenomen.

Babykins, Gan Gan en Tungsten

Het nieuwe bruidspaar is niet de enige die elkaar koosnaampjes geven in de Britse koninklijke familie. Prins William noemt zijn Kate bijvoorbeeld 'Baby' of 'Babykins'. Hun zoontje George wordt ook wel 'Gan Gan' genoemd door zijn ouders.

Charles zou ook een nickname hebben voor Meghan. Volgens de Daily Mail zou Charles zijn schoondochter 'Tungsten' noemen, een van de sterkste metalen die er bestaat. Hij bewondert haar voor haar sterke karakter en het feit dat ze Harry een ruggengraat geeft.