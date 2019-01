De huizendans van Meghan en Harry. Waar woont het koppel, waar trekken ze naartoe en waar gaan ze weg? DBJ

19 januari 2019

09u30 0 Royalty Volgens de Britse media trekken Harry (34) en Meghan (37) weg uit hun buitenverblijf in het landelijke Cotswolds. Dat zou bovenop hun huidig huis zou te duur zijn, zeker als je weet dat ze nog voor 3 miljoen pond verbouwingen op de plank hebben liggen. Waar woont het koppel nu? Waar gaan ze naartoe en waar trekken ze weg?

Eind vorig jaar raakte bekend dat Harry en Meghan zouden verhuizen van Nottingham Cottage naar Frogmore Cottage. De twee hebben echter ook een buitenverblijf in de landelijke streek van Cotswolds, maar daar trekken ze nu weg. Volgens sommigen bronnen zouden de kosten van het pand te hoog liggen, anderen zeggen dat het gaat om veiligheidsredenen.

Buitenverblijf: Cotswolds Cottage

Dit is het buitenverblijf van Harry en Meghan. Het gaat om een omgebouwde boerderij in de heuvels van Cotswolds, in het Zuid-Westen van Engeland. Het koppel huurt het huis, dat 2,5 miljoen pond (of zo’n 2,7 miljoen euro) waard is, voor een periode van twee jaar. Voor welk bedrag is niet duidelijk, maar de boerderij heeft alles wat de hertogin en hertogin maar kunnen wensen. Het telt vier slaapkamers, waarvan er eentje is omgebouwd tot dressing, twee keukens en een woonkamer met hoge ramen die uitgeven op het landgoed.

De hertog en hertogin van Sussex zakken af naar het huis in de heuvels wanneer ze willen ontsnappen aan de drukte van Londen. Het bosrijke gebied leent zich uitstekend tot wandelen met de honden. Van dat huurhuis zouden ze nu afstand doen. Volgens een bron is de plotse annulering van het huurcontract te wijten aan het feit dat kosten voor twee eigendommen te hoog zijn. Zeker nu de verbouwingswerken aan Frogmore Cottage worden geraamd op 3 miljoen pond. Voor die werken moet niet de staat, maar Harry en Meghan zelf opdraaien.

Toekomstig huis: Frogmore Cottage

Frogmore Cottage ligt op het domein van Windsor Castle en dus niet op dat van Kensington Palace in hartje Londen waar ze op dit moment wonen. Frogmore ligt een dertigtal kilometer ten westen van de Britse hoofdstad. Het paar trekt dus een stuk verder weg van de rest van de koninklijke familie. De verhuis gebeurt met het oog op het kindje dat er in april zit aan te komen. Meghan en Harry zouden hun eerste zoon of dochter liever in een landelijke omgeving zien opgroeien.

Bovendien werden de twee ook verliefd op het landgoed. In Frogmore House vond immers de huwelijksreceptie van Meghan en Harry plaats, op 19 mei van vorig jaar. Het is er dan ook erg landelijk en rustig: het domein is maar twee à drie dagen per jaar open voor het publiek. Om het Cottage om de bouwen naar een persoonlijker liefdesnest staan er verbouwingswerken van 3 miljoen pond op de planning.

Huidig huis: Nottingham Cottage

Nottingham Cottage is de plaats waar Harry en Meghan op dit moment nog wonen. Het huisje bevindt zich op het landgoed van Kensington Palace in het hartje van Londen. De Amerikaanse actrice trok er in nadat ze het huwelijk met haar prins bekend had gemaakt. Nottingham Cottage is een klein huisje met twee slaapkamers en zorgt voor mooie herinneringen want Harry vroeg er Meghan ten huwelijk en ook William en Kate woonden er geruime tijd.

Er werd altijd verwacht dat Meghan en Harry na Nottingham Cottage zouden verhuizen naar een ruim appartement in Kensington Palace zelf, net zoals Harry’s broer prins William, zijn echtgenote Kate en hun drie kinderen George, Charlotte en Louis. Maar dat is niet het geval. De twee trekken naar Frogmore in Windsor. Het appartement naast dat van de toekomstige kroonprins werd nochtans om die reden grondig gerenoveerd de laatste maanden. In oktober werd het opgeleverd; prijskaartje van de werken: 1,24 miljoen euro.