De hofhouding laat haar eindelijk een (beetje) vrij: depressieve Masako bloeit open als keizerin Mario Danneels

31 december 2019

21u30

Bron: Story 0 Royalty Nu ze keizerin is, gaat het eindelijk beter met Masako van Japan. De verstikkende hofhouding knakte haar persoonlijkheid en dreef haar tot een chronische depressie, maar nu heeft ze eindelijk weer een doel in haar leven.

Eind oktober zakte het kruim van ’s werelds gekroonde hoofden af naar Japan om er de officiële intronisatie van keizer Naruhito bij te wonen. Er waren maar liefst vier staatsdiners voor de hoge gasten, maar toch waren dat er bijna de helft minder dan bij de troonsbestijging van Naruhito’s vader Akihito, die op 1 mei de macht overdroeg. “Om keizerin Masako te sparen”, zo werd uitgelegd. Toch gaat het zichtbaar beter met de nieuwe keizerin van Japan, nadat ze jarenlang door zo’n zware depressie ging dat ze volledig uit de openbaarheid verdween. De grote schuldige is het almachtige Agentschap van de Keizerlijke Huishouding, de Kunai-chō, waarvan de ruim duizend ambtenaren de kleinste details uit het dagelijkse leven van de royals dicteren. De archaïsche en ultraconservatieve regels van de vrouwonvriendelijke Kunai-chō bepalen zelfs of en wanneer Masako familieleden mag bellen.

Druk om een zoon te baren

De briljante, meertalige diplomate Masako Owada was een rijzende ster toen kroonprins Naruhito in 1992 haar hand vroeg. Opgeleid aan de prestigieuze universiteiten van Harvard en Oxford en met de grootste onderscheiding afgestudeerd als econome, werd ze zelfs ingezet op het wereldtoneel om zaken te helpen oplossen zoals een handelscrisis tussen Japan en de Verenigde Staten. Die carrière wilde ze niet opgeven om zich weg te cijferen, dus weigerde Masako het aanzoek. Maar Naruhito gaf niet op, en na drie huwelijksaanzoeken bezweek Masako.

De rest is een trieste geschiedenis: na enkele miskramen kreeg het koppel acht jaar na hun bruiloft een dochter, prinses Aiko. De druk op de prinses om een mannelijke troonopvolger te baren was zo groot dat de Kunai-chō Masako zes jaar lang verbood om reizen te maken. Masako kwijnde weg door een chronische depressie en een zenuwinzinking, waardoor ze ruim tien jaar uit de openbaarheid verdween. Zelfs voor een telefoontje aan haar ouders in Nederland, waar haar vader tot vorig jaar als rechter zetelde bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, moest de prinses toestemming krijgen van de Kunai-chō. “Het is waar dat er ontwikkelingen zijn die Masako haar loopbaan als diplomaat én haar persoonlijkheid ontzeggen”, zei prins Naruhito in wat beschouwd werd als een ongeziene uitval naar de Kunai-chō.

Modern keizerspaar

Maar sinds ze keizerin is, lijkt een heel andere vrouw opgestaan: Masako kan eindelijk weer wat betekenen. “Ik voel me soms nog onzeker, maar wil mezelf wijden aan het geluk van het volk”, zei ze vorige winter. “Dat Masako zich vrijer kan gedragen, bezorgt haar minder stress, en dat is goed voor haar herstel”, weet een Japanse professor in keizerlijke aangelegenheden. Een professor in moderne Japanse geschiedenis treedt dat bij: “Als kroonprinses waardeerde Masako allerminst dat ze behandeld werd alsof ze enkel en alleen belangrijk was als baarmoeder voor een jongen. Ze is iemand die vanaf jonge leeftijd haar land wou dienen, en in die zin sluit de positie van keizerin aan bij haar levensdoelen.”

Sinds Naruhito en Masako’s aantreden een half jaar geleden zijn de Japanners alvast aangenaam verrast door hoe ‘modern’ en ‘gewoon’ het nieuwe keizerspaar is. Het is immers een publiek geheim dat de Kunai-chō de leden van de keizerlijke familie van de realiteit vervreemdt. De pers verwondert zich er bijvoorbeeld over dat Naruhito een smartphone heeft. En hij en Masako lachten zelfs in het bijzijn van kinderen en speelden zowaar met honden tijdens een bezoek. Met dank aan de keizerin, want, zo zegt een bron, ‘zij begrijpt goed de pijn van andere mensen, omdat ze zelf geleden heeft’.