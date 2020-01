De geldmachine is in gang gezet: meer dan 100 patenten voor Harry en Meghan, waaronder hun eigen krant MVO

10 januari 2020

08u59 1 Royalty De hele wereld weet het al: prins Harry (35) en zijn vrouw, Meghan Markle (38), willen financieel onafhankelijk worden van het Britse koningshuis. Ze willen dus zélf geld verdienen. De enige vraag blijft: hoe zijn ze precies van plan om dat te doen? Het antwoord wordt iets duidelijker nu blijkt dat het koppel meer dan honderd patenten heeft aangevraagd.

Ze willen wegbreken van het leven als beroemde royals, maar het ziet er toch naar uit dat Harry en Meghan van plan zijn om met diezelfde beroemdheid hun geld te verdienen. Zes maanden geleden al vroegen ze meer dan 100 patenten aan, onder meer voor de naam van hun nieuwe organisatie, de Sussex Royal Foundation.

De professioneel ogende website van Sussex Royal verscheen gisteren plotseling online. Daarop leggen de prins en zijn echtgenote uit dat ze vanaf nu geen geld meer willen ontvangen van de staat, en dat ze zelf een verdienmodel zullen uitdokteren. Opvallend: hun aanvraag voor de site deden ze vorig jaar al in maart. Dat betekent dat de hertog en hertogin van Sussex hun ‘Megxit’ zorgvuldig gepland hebben.

Eigen krant

Onder naam van Sussex Royal namen ze een patent op een wijde selectie aan producten. Zo zouden ze onder andere kleding, briefpapier, schrijfwaren, foto’s en posters gaan verkopen. Ze namen zelfs de mogelijkheid om een eigen krant of magazine te beginnen. Retail expert Andy Barr zegt aan de Daily Mail dat het paar op die manier makkelijk 450 miljoen euro per jaar kan verdienen, en daar zouden ze héél weinig voor moeten doen. “Ze zullen klein beginnen, later gaan ze dan waarschijnlijk producten verkopen die nog hoger liggen in waarde”, klinkt het. “Gezien het merk dat ze beginnen automatisch wereldwijd in trek zal zijn, zal hun bedrijf snel groeien. Overal, van China tot Europa, zal men over elkaar heen vallen om professionele connecties met hen te vormen. Ze zullen in een oogwenk een fortuin verdienen.”

Memoires

En uiteraard zijn er ook nog boeken. Daarmee zou het koppel het meest verdienen. Om een voorbeeld te geven: de Obama’s kregen een voorschot van 65 miljoen dollar voor hun boekendeal, Meghan zou dat record waarschijnlijk met gemak kunnen verbreken. Er staan namelijk meer dan genoeg mensen te trappelen om haar persoonlijke memoires over haar tijd in het koningshuis te lezen.

Harry en Meghan houden de lippen voorlopig stijf op elkaar, wat hun potentiële plannen om merchandise aan de man te brengen betreft. Maar het feit dat ze een half jaar geleden al begonnen met het aanvragen van patenten toont aan dat ze er toch iets beter over hebben nagedacht dan ze voorlopig laten blijken.