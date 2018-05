De feministe in Meghan Markle: bruid wandelt stuk alleen naar altaar en belooft geen gehoorzaamheid aan Harry Joeri Vlemings

19 mei 2018

11u02

Bron: CNN 51 Royalty Thomas Markle, de 73-jarige vader van bruid Meghan, zal zijn dochter niet naar het altaar leiden. Prins Charles (69) zal de honneurs in zijn plaats waarnemen. Maar Meghan (36) besliste volgens CNN zelf om een stukje alleen af te leggen en om niet echt "weggegeven te worden". De Amerikaanse nieuwszender ziet daarin een "opvallend feministisch statement". Net als Lady Di en Kate Middleton zal de toekomstige hertogin van Sussex ook geen gehoorzaamheid beloven aan prins Harry (33).

Harry zal als eerste, voor 600 man, zijn huwelijksgeloften uitspreken. "Ik, Harry, neem jou, Meghan, tot mijn echtgenote. Ik beloof je trouw te blijven in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid. Ik wil je liefhebben en waarderen, tot de dood ons scheidt, volgens Gods wil. In het bijzijn van God maak ik deze gelofte."

Daarna is het aan Meghan, die dezelfde huwelijksgelofte zal reciteren. Dan volgt het uitwisselen van de ringen. Als Meghan aan de beurt is, zal ze in de voetsporen treden van prinses Diana en Kate Middleton en de traditionele belofte van gehoorzaamheid weglaten. Dat is geen verrassing. Meghan staat al langer bekend als iemand die opkomt voor vrouwenrechten, onder meer als ambassadrice voor United Nations Women. Ook binnen de Church of England wordt het woord 'gehoorzamen' door een brede meerderheid als niet meer van deze tijd beschouwd.

Opmerkelijker is dat Meghan Markle volgens CNN enkel begeleid door bruidsmeisjes en pages door het gangpad van het schip van St George's Chapel zou wandelen. Pas als ze het koor nadert, zal prins Charles haar bij de arm nemen om haar verder naar het altaar te tronen. Eerder werd gedacht dat Meghans moeder, Doria Ragland (61), haar zou begeleiden, maar het werd prins Charles. Aan het altaar zal die opnieuw breken met een traditie en zich afzijdig houden terwijl Meghan alleen op Harry zal toestappen. Zo zal niemand Meghan "weggeven". Een idee van de bruid zelf om het zo te doen, naar verluidt, ook in het geval het toch haar vader was geweest die haar naar het altaar zou leiden. Volgens CNN toont dit aan dat Meghan Markle "zich wil profileren als een sterke, onafhankelijke vrouw, bereid om de confrontatie met de koninklijke normen aan te gaan".

Vader Thomas Markle zou een hartaanval gekregen hebben door de enorme stress na de perikelen met zijn geposeerde foto's. Hij moest onder het mes en is herstellende. Meghan heeft overigens ook geen getuige, omdat ze niet kon kiezen tussen haar hartsvriendinnen.