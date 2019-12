De ene na de andere vrouw valt in ongenade: waarom koning Rama X de ‘Henry VIII’ van onze tijd is Steve Stevens

30 december 2019

18u30

Op gebied van vrouwen heeft de Thaise koning Vajiralongkorn - ook wel Rama X genoemd - geen al te beste reputatie. Bij zijn kroning eerder dit jaar pakte hij nog uit met zijn minnares naast hem op de troon. Maar even snel als ze kwam, moest ze ook weer de baan ruimen. En zij is lang niet de enige...

In de zestiende eeuw had de Engelse koning Henry VIII niet meteen een onbesproken reputatie, los van zijn verwezenlijkingen als staatsman. Er wordt gezegd dat hij liefdeloos was, egoïstisch en wreedaardig. Tegenstanders of dienaren die hem in de weg stonden, ruimde hij meedogenloos uit de weg. En in zijn huwelijken was hij niet minder hardvochtig: hij heeft zes vrouwen gehad, van wie hij er twee liet onthoofden.

De huidige Thaise koning Rama X heeft nog niet zo’n bedenkelijk palmares, maar toch wordt hij in het westen soms vergeleken met de Tudor-vorst, zeker wat betreft zijn romantische beslommeringen en de doortastende maatregelen die hij op dat vlak neemt. Hij heeft al vier echtscheidingen achter de rug.

De officiële koninklijke maîtresse

De 67-jarige Maha Vajiralongkorn, die afgelopen zomer officieel werd geïnstalleerd als koning Rama X van Thailand, benoemde ter gelegenheid van zijn verjaardag in juli de 34-jarige Sineenat Wongvajirapakdi tot de eerste ‘Royal Noble Consort’ van Thailand in bijna honderd jaar: de officiële koninklijke minnares. De voormalige verpleegster wist op te klimmen tot een van de bodyguards van Vajiralongkorn, en het paleis verspreidde foto’s van haar in de cockpit van een gevechtsvliegtuig en in militaire uitrusting, samen met de koning en de koninklijke poedel. Sineenat was al jaren zijn maîtresse, zo werd duidelijk.

Dit soort foto’s wordt normaal gezien voorbehouden voor de dichtste verwanten van de koning, zoals zijn echtgenote, koningin Suthida (41), die op haar verjaardag in juni ook in militaire uitrusting poseerde met de koning. Ook zij maakte ooit deel uit van het persoonlijke bewakingsteam van de koning. Die was met haar getrouwd op 1 mei van dit jaar, maar nog voor de kroningsplechtigheden werd ze al aan de kant geschoven. De rivaliteit tussen de twee vrouwen zou aan de basis liggen van deze maatregel. Maar nog geen drie maanden later werden ook alle koninklijke titels en privileges van Sineenat weer afgepakt. De kersverse koning vond haar ‘ontrouw’, ‘ondankbaar’ en ‘oneerbiedig’ en strafte haar. Door de vrouwenproblemen aan het hof werd de koninklijke bootparade eind oktober, een ceremonie die traditiegetrouw het kroningsjaar afsluit, uitgesteld. Het paleis deed een korte mededeling: ‘Royal Noble Consort Sineenat is ondankbaar en gedraagt zich onwaardig naar haar titel. Ze is zelf ook niet tevreden met de titel die ze kreeg en heeft geen andere ambitie dan koningin te worden.’ Het was ongezien in Thailand dat iemand met deze titel publiekelijk in ongenade valt. En dus verdween ook zij uit het openbare leven, net zo snel als ze haar opmars had gemaakt aan het Thaise hof.

Het lot van haar ­voorgangsters

De huidige Thaise koning scheidde in 1991 van zijn eerste vrouw, die tevens zijn nicht was, maar ze behield wel haar koninklijke titels. Zo veel geluk had haar opvolgster niet. Die trouwde in 1994 met Vajiralongkorn, maar na twee jaar was het sprookje uit. Ze werd beschuldigd van overspel en moest in 1996 halsoverkop met haar zonen vluchten naar Amerika, waar ze in ballingschap leeft. De derde vrouw van Vajiralongkorn was prinses Srirasmi Suwadee, ze waren samen van 2001 tot 2014. In die tijd namen ze het er goed van en hielden ze er een decadente levensstijl op na. Zo zou er een video bestaan uit 2007, waarin het koppel de verjaardag van hun hond Fufu viert, en de prinses te zien is in een string terwijl ze taart eet uit een hondenvoerbakje op de vloer. Fufu kreeg voor zijn verjaardag van de prins trouwens de militaire rang van Air Chief Marshal.

Maar toen Vajiralongkorn, toen nog prins, Srirasmi beu was, maakte hij kordaat schoon schip. Hij beschuldigde haar familie van verschillende misdrijven zoals corruptie en majesteitsschennis, wat in Thailand een celstraf van vijftien jaar kan opleveren. Srirasmi zelf werd in 2014 haar koninklijke titel afgenomen en ze werd – vermoedelijk – onder huisarrest geplaatst. Sindsdien werd ze in elk geval niet meer gezien in het openbaar. Haar zoon, de 14-jarige prins Dipangkorn Rasmijoti, moest ze achterlaten in de koninklijke villa. Hij is de volgende in lijn voor de troonsopvolging in Thailand. Met zo’n vader als voorbeeld is het alvast bang afwachten hoe hij zich zal gedragen eens hij op de troon belandt...