De dotaties voor 2019 zijn bekend, en ondanks zijn sanctie krijgt prins Laurent nog meer dan dit jaar

17 oktober 2018

09u53

Bron: DH

De Kamer heeft de begroting van het koningshuis voor 2019 bekend gemaakt. In totaal wordt er een budget van 36.614.000 euro voorzien voor het hele jaar - dat is 206.000 euro meer dan in 2018. Opvallend genoeg is er in de bedragen niets te merken van de dotatievermindering van Laurent. Integendeel, de prins krijgt nog meer dan dit jaar.

Van die 36,6 miljoen wordt er 22.732.000 euro opzij gezet om de officiële activiteiten van de koninklijke familie te bekostigen; de rest dient om de dotaties te betalen. Alle leden van het Belgische koningshuis gaan er daarbij op vooruit - de bedragen werden in de begroting immers al geïndexeerd.

Koning Filip zal volgend jaar 12.267.000 euro krijgen. Koning Albert krijgt dan weer 961.000 euro - 778.000 euro voor werkings- en personeelskosten en 183.000 euro bezoldiging. Een omstreden bedrag, aangezien het voormalige staatshoofd zelden nog officiële activiteiten afwerkt en zich de afgelopen jaren veel in het buitenland terugtrok. Bij Albert stond de teller eind september nog maar op 8 officiële bezoeken.

Dotatievermindering

Maar vooral de dotatie van prins Laurent is opvallend. Voor hem werd een budget van 320.000 euro voorzien, iets minder dan dat van prinses Astrid, die 334.000 euro krijgt. De prins krijgt dus meer dan in 2018, toen hem 314.000 euro toegekend werd. En dat terwijl de regering besliste om zijn dotatie met 15 procent (zo’n 46.000 euro) te verminderen. Dat gebeurde nadat de prins zonder toestemming een plechtigheid had bijgewoond op de Chinese ambassade in legeruniform.

Van die straf is dus niets te merken in de begroting. In een reactie aan DH noemt de Kamer dat ‘normaal’. “Deze sanctie zal op een administratieve manier doorgevoerd worden en hoeft dus niet opgenomen te worden in de begroting”, aldus stafchef Geert Schelstraete. “Alles wat op 31 december niet wordt uitbetaald, zal automatisch terugkeren naar de schatkist. Er is daarbij geen uitstel mogelijk.”

Econoom Thierry Debels stelt zich echter vragen bij deze manier van werken. “Als je zeker weet dat je een kleiner bedrag zal geven, moet dat normaal te zien zijn in de begroting. Ik vraag me af of er niet meer achter zit.” Hij vermoedt dat de regering zich al aan het indekken is voor het geval prins Laurent - die in beroep is gegaan tegen zijn sanctie - zijn rechtszaak wint. “Misschien denken ze dat hij veel kans maakt om gelijk te krijgen van de Raad van State, en dan hebben ze in ieder geval genoeg gebudgetteerd.”