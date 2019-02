De compleet absurde regels waarnaar Britse royals zich moeten schikken TDS

16 februari 2019

Het was een goedbedoeld interview, toen de vijf beste vriendinnen van Meghan Markle (37) in het tijdschrift People vertelden dat Meghan royal rules aan haar laars lapt. Al vallen die strikte vereisten niet bepaald te vergelijken met 'normale' familietradities. Dit zijn de meest absurde regels waar Britse royals zich aan moeten houden.

1. Verboden Monopoly te spelen

Sommigen spelen graag met de kaarten tijdens familiemomenten. Anderen kiezen liever voor een bordspel, zoals Risk of Monopoly. Maar bij de Britse royals zal je dat laatste spel nooit op tafel zien liggen. In 2008 kreeg prins Andrew, Hertog van York, een exemplaar cadeau van de Britse bank Leeds Building Society, maar bekende toen dat hij het geschenk moest afslaan. Hij vertelde dat Monopoly niet mag gespeeld worden, omdat het spel volgens de Queen boosaardig is en familieruzies in de hand werkt.

2. Verboden aan te raken

Iemand van de koninklijke familie ontmoeten doet vast bij velen het zweet uitbreken. Het is dan ook ten strengste verboden een royal aan te raken. Die bepaling stamt af uit de middeleeuwen, toen koningen en koninginnen nog tot goden werden verheven.

De regel werd enkele jaren geleden overtreden: toen Michelle Obama tijdens een receptie van Buckingham Palace in 2009 een arm rond de koningin legde, werd dat beschouwd als een vreselijke misstap. “Ik deed wat ik instinctief altijd doe wanneer ik me verbonden voel met iemand, namelijk mijn gevoelens veruitwendigen. Dus sloeg ik liefdevol mijn arm rond haar”, schreef de voormalige first lady in haar memoires over de bewuste ontmoeting. “Misschien had ik niet het juiste gedaan in Buckingham Palace. Maar ik deed tenminste iets menselijks.”

3. Keer de Queen nooit je rug toe

Persoonlijk contact met de Queen is dus geen sinecure. Ook met je rug naar de vorstin staan is ten strengste verboden, omdat het een teken zou zijn van onbeleefdheid en respectloosheid. Iedereen moet de Queen dan ook steeds aankijken, of zich zijwaarts naar haar toedraaien. De Amerikaanse president Trump lapte die regels al eens aan zijn laars toen hij vóór de Queen wandelde, wat compleet uit den boze is.

4. Zitten als een royal

Wie lang moet stilzitten, durft al eens zijn benen over elkaar te slaan. Koninklijke dames horen echter een andere pose aan te nemen, die door de Britten de ‘Duchess slant’ werd gedoopt. Daarmee verwijzen ze naar Kate Middleton, die in het openbaar steeds haar benen schuin naar een kant duwt en de enkels kruist. Volgens de etiquette beschermt deze houding de ‘zedigheid’ van de persoon in kwestie, omdat je nooit meer prijsgeeft aan de toeschouwers dan je onderbenen. Door het lichaam een beetje te kantelen, lijken de benen ook langer. Met gekruiste benen heb je daarentegen meer inkijk, dus werd die pose gebannen.

5. Niet zomaar handjes schudden

Hare Majesteit draagt altijd handschoenen wanneer ze handjes moet schudden. Dat zijn er veel: naar schatting zo’n 45.000 per jaar. Het is dus niet alleen fatsoenlijk om handschoenen te dragen, het is ook goed voor de hygiëne. Ook bij het ‘gebeuren’ zelf komen regels kijken: men moet altijd eerst knielen voor royals die ‘belangrijker’ zijn. Het is zo dat het hoofd lager moet zijn dan degene die ze begroeten. Ook moet er al oogcontact zijn voor ze elkaar de hand reiken. De handdruk moet stevig zijn en er wordt één of twee keer geschud. Een glimlach moet meteen volgen.

6. Rouwkleding bij de hand

Een tikkeltje morbide misschien: van de Britse royals wordt verwacht dat ze te allen tijde een volledig zwarte outfit bij de hand hebben. Je weet immers nooit wanneer een familielid of geliefde zijn laatste adem kan uitblazen. De regel verzekert daarbij dat de royals reeds in gepaste rouwkledij kunnen arriveren, wanneer ze niet in het land zouden verblijven.

7. Nóg vestimentaire eisen

Wanneer de royals op staatsbezoek gaan, krijgen ze een waslijst aan vestimentaire eisen. Zo moet de kleine prins George steeds over minstens vijf bermuda’s beschikken in verschillende kleuren. Je zal prins George overigens altijd in een korte short spotten en nooit in een lange broek. Dat is pas toegestaan vanaf hij acht jaar oud wordt. Prinses Charlotte moet dan weer uit ten minste 10 haarclips kunnen kiezen, terwijl Kate Middleton steeds twee paar beige pumps op zak heeft.

8. De vastgelegde volgorde van verschijnen

Als je de Britse royals de volgende keer ziet opduiken op tv, let dan goed op de volgorde waarin ze verschijnen in beeld. Hoe de leden van de koninklijke familie moeten staan, gaan en zitten, ligt dan ook allemaal vast. De familie stelt zich op zoals de lijn van de troonopvolging. Queen Elizabeth komt altijd als eerste, haar echtgenoot prins Philippe volgt steeds aan haar zijde. Prins Charles en Camilla zijn de volgende, en daarna volgen prins William, Kate en de rest.

9. Spiegel steeds de Queen

Tijdens officiële diners wordt van de gasten verlangd dat zij het gedrag van Queen Elizabeth spiegelen. De traditie schrijft voor dat wanneer de Queen haar laatste hap naar binnen speelt, ook alle andere gasten stoppen met eten. Wanneer Elisabeth rechtveert uit haar stoel, moet iedereen ook volgen. Bovendien zijn de zitjes goed geregeld: de eregast neemt steeds rechts van de Queen plaats. Met hem of haar zal Elizabeth praten tijdens de eerste gang van het menu. Tijdens het tweede gerecht maakt de Britse vorstin vervolgens een praatje met de persoon die links van haar zit.

10. Allen gedoopt in hetzelfde jurkje

Koninklijke baby’s die gedoopt worden, dragen tijdens de ceremonie allemaal dezelfde outfit. Het gaat om een satijnen jurkje, een replica van de doopjurk die koningin Victoria in 1841 liet maken voor haar eerste kind. Al meer dan 60 koninklijke kindjes droegen het. Tot 2015 werd het originele jurkje gebruikt, maar om het te kunnen bewaren, werd later gekozen voor een handgemaakte kopie.

11. Bruidsboeket met mirte verplicht

De strikte regels van het Britse hof gelden ook voor de bruidsboeketten van de royals. Zo is het verplicht dat het bruidsboeket bestaat uit mirte, die steeds uit de 170-jaar oude tuin van Queen Victoria wordt geplukt. De bloem staat voor geluk, veel liefde en een geslaagd huwelijk. De bloem werd dan ook verwerkt in élk koninklijk bruidsboeket tot nu toe.