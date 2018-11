De comeback van Sarah Ferguson: “Toen het volk mij toejuichte, dacht ik: ‘de oude Fergie is terug’” Mario Danneels

30 november 2018

06u00

Bron: Story 0 Royalty Nu de Windsors Sarah Ferguson (59) vergeven lijken te hebben, blikt de ex-vrouw van prins Andrew terug op haar bewogen brokkenparcours. “Werken heeft mijn leven gered”, zegt ze. Over de toekomst met Andrew blijft ze vaag. “We zijn geen koppel, maar genieten van elkaars gezelschap.”

Na ruim twintig jaar als koninklijke paria is Sarah Ferguson dezer dagen weer alomtegenwoordig. Ze nam vorige maand op het huwelijk van prinses Eugenie, haar jongste dochter met prins Andrew, een ereplaats in. En dit voorjaar was ze ook al een opmerkelijke gaste op de bruiloft van prins Harry en Meghan, een “prachtig gebaar” van koningin Elizabeth II zelf, onthult Fergie nu. Ook de Britten lijken de hertogin van York stilaan te vergeven voor de resem schandalen. Op Harry’s trouw, haar eerste verschijning met de koninklijke familie sinds de begrafenis van prinses Diana, werd ze toegejuicht. “Ik keek rond en dacht: doen ze dit voor mij? En toen hoorde ik ‘Fergie!’ en dacht: de oude Fergie is terug. Ik voelde de steun van het volk weer.”

Samenwonen met ex

Liefdadigheidswerk “heeft mijn leven gered”, zei Sarah vorige week bij de lancering van een nieuwe campagne voor onderwijs in ontwikkelingslanden. Zo bleef ze een doel voor ogen houden na haar zondeval. “Het houdt mij dankbaar en met beide voeten op de grond, en deed me beseffen hoeveel geluk mijn dochters hebben. Zoals iedereen nu weet, is Eugenie gehandicapt, met metalen staven van dertig centimeter in haar rug. Beatrice heeft dyslexie en had bijzondere hulp nodig op school, en toch hebben ze beiden onderwijs genoten.” De hertogin en Andrew wonen nog steeds samen op Royal Lodge, zijn landgoed op het domein van Windsor. “Hij is de beste man die ik ken”, zegt Fergie. “Hoewel we geen koppel zijn, geloven we rotsvast in elkaar. De Yorks zijn een hecht gezin. We komen voor elkaar op en vechten voor elkaar.” Sarah wordt voortdurend geconfronteerd met de vraag of er een tweede jawoord van komt. “We zijn zo gelukkig met hoe het nu is”, antwoordt ze ontwijkend. “We genieten van elkaars gezelschap, laten elkaar toe open te bloeien. Ik weet dat het als een sprookje klinkt, maar dat is hoe we zijn”.

Gemis van Diana

De laatste jaren is er grote toenadering tussen Sarah en koningin Elizabeth. De Queen nodigt haar voormalige schoondochter nu regelmatig uit voor afternoon tea, en Fergie is elke zomer weer welkom op het Schotse kasteel van Balmoral. Het huwelijk van prinses Eugenie bracht haar voor het eerst sinds 1992 ook met prins Philip in contact: “Ik heb enorm respect voor hem en heb hem altijd bewonderd”, zegt ze over de reünie. Op die dag, net als op Harry’s bruiloft, dacht Sarah vooral aan haar “beste vriendin”, haar schoonzus Diana: “Ik mis haar, niemand kon me zo doen lachen. Ik denk oprecht dat ze zo trots zou zijn op de wonderlijke Meghan, en ook op Catherine”, mijmert Fergie over de eega’s van Harry en William. Die hebben het volgens Sarah wat makkelijker dan zij en prinses Diana destijds: “Ik zeg vaak aan mijn meisjes: ‘Ik heb de fouten gemaakt, dus ze weten hoe het níet moet.’”