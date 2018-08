De broer van prinses Diana spreekt: “Mijn zus zou de beste oma ooit zijn geweest” TDS

31 augustus 2018

16u00

Bron: ANP 0 Royalty Charles Spencer, de jongere broer van wijlen prinses Diana, heeft zich uitgesproken over zijn overleden zus. Volgens hem is een van de grootste tragedies van haar overlijden dat ze haar kleinkinderen nooit zal zien opgroeien. "Ze zou de beste oma van de wereld zijn geweest," aldus Spencer tegenover People Magazine.

Diana overleed 21 jaar geleden na een fataal auto-ongeluk in Parijs en dompelde daarmee de wereld in rouw. Spencer ziet haar herinnering voortleven in haar twee zoons William en Harry. "Ik vind de ongecompliceerde manier hoe die twee met mensen omgaan echt geweldig. Ze stellen mensen op hun gemak en dat deed hun moeder ook. Het is een gek idee dat William en Catherine nu bijna dezelfde leeftijd hebben als Diana toen ze overleed. Het is mooi om te zien hoe zij nog steeds aanwezig is in hun levens."

In de dagen na Diana's tragische dood werd Earl overspoeld met schuldgevoelens. "Ik was woedend en vroeg mezelf af hoe ik dit had kunnen voorkomen. Je denkt altijd: had ik haar kunnen beschermen? Het was afschuwelijk."

De reden waarom Spencer een interview over de prinses gaf, is omdat hij haar plek in de geschiedenis veilig wil stellen. "Zij verdient die plek. Het is belangrijk voor mensen jonger dan 35 jaar, die haar waarschijnlijk niet eens herinneren, dat ze weten dat Diana een speciaal persoon was en niet alleen knap was."