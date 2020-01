De Britse troonopvolging onder de loep: zó ver zit Harry helemaal niet van het koningschap MVO

09 januari 2020

13u32 8 Royalty Prins Harry heeft het gehad met de monarchie. De Britse royal maakte gisteren bekend dat hij en zijn echtgenote, Meghan Markle, een stapje terugzetten uit het koningshuis. Opvallend, gezien Harry toch wel een belangrijke schakel vormt in de koninklijke ketting. Er wordt namelijk iets te voorbarig geroepen dat Harry geen enkele kans maakt op de troon.

Akkoord, de kans is klein dat Harry ooit koning van Groot Brittannië zal worden, maar ze is zeker niet onbestaand. Sterker nog, ze is veel groter dan de meeste mensen wellicht denken. Wanneer we de lijn van troonopvolging van dichtbij bekijken, zien we meteen waarom.

De huidige koningin is uiteraard nog altijd Queen Elizabeth II. Zij is de langst regerende monarch in de Britse geschiedenis. En hoewel haar enorme populariteit haar op een bepaalde manier onsterfelijk heeft gemaakt, mogen we dat helaas niet letterlijk opvatten. Elizabeth is intussen al 93, en binnen de muren van het paleis wordt al volop rekening gehouden met het feit dat haar zoon haar binnenkort zal moeten opvolgen.

Prins Charles is de perfecte man voor de job, maar die is inmiddels ook al 71 jaar oud. Wanneer hij komt te overlijden, is het de beurt aan prins William (37). De rest van de lijn uittekenen is niet moeilijk, want na William volgt uiteraard zijn eigen kroost: prins George, prinses Charlotte en prins Louis, in die volgorde. Dat zal zo blijven tot prins George zelf kinderen krijgt. Die krijgen dan voorrang op zijn jongere zusje. Prins Harry volgt na al die schattige prinsjes en prinsesjes, en is voorlopig zesde in lijn voor de troon. Maar waar men liever niet bij stilstaat, is dat de zeer geliefde William ook maar een sterfelijke ziel is. Als het ergste zou gebeuren, en William bezwijkt aan ziekte of slachtoffer wordt van een ongeval, komt die hele ketting in gevaar.

Harry, de schaduw-derde

Stel dat William binnen enkele jaren koning wordt, dan zijn al zijn kinderen nog minderjarig. George, die kroonprins zal zijn, is op dit moment 6 jaar. Als William iets overkomt, gebeurt er iets geks in de Britse wetgeving: dan wordt George meteen koning. Er staat namelijk geen minimumleeftijd op het koningschap. George moet - gelukkig maar - echter niét meteen de troon bestijgen als hij nog geen 18 is. Er zal dan een regent worden aangesteld, die de koninklijke plichten uitvoert in zijn plaats. Die regent is per traditie de volgende meerderjarige persoon in lijn voor de troon. En - u raadt het al - dat is prins Harry.

Zo lang de kinderen van William nog minderjarig zijn, is Harry in feite dus nog steeds de derde erfgenaam in het rijtje. Natuurlijk mag hij zijn taak als regent, die hij zou moeten uitvoeren tot de 18de verjaardag van George, ook gewoon weigeren. Een optie die hij waarschijnlijk met beide handen zal aannemen, omdat Harry nooit ambitie heeft gehad voor de troon, en zijn vrouw Meghan een veel te controversiële koningin zou zijn voor het oer-traditionele koningshuis.

De zaak Andrew

Maar ook dan gebeurt er iets vreemds... Na Harry is het namelijk aan prins Andrew, het derde kind van Elizabeth. Maar die kan alle hoop om ooit een kroon te dragen al helemaal vergeten, gezien hij betrokken zou zijn bij het Epstein-schandaal. Prins Charles dwong hem om zijn koninklijke functies neer te leggen en het is niet waarschijnlijk dat hij die snel - of ooit - terugkrijgt. Misschien volgt er zelfs een rechtszaak tegen de man. Zijn dochters, prinsessen Beatrice en Eugenie, zijn volgende in lijn, maar worden uiteraard ook overschaduwd door hetzelfde schandaal.

Wie blijft er dan nog over? Wel, prins Edward, de graaf van Wessex. Hij is de jongste zoon van de Queen, maar komt nog voor zijn oudere zus, Anne, in het rijtje te staan. Dat komt omdat de wetgeving rond vrouwelijke troonopvolgers vroeger anders was: jongens kregen altijd voorrang op meisjes. Hij is op dit moment achtste voor de troon.

Moeilijk te volgen? Geen probleem, hieronder kan je de eerstvolgende kandidaten voor de Britse troon nog eens van naderbij bekijken.

DE BRITSE TROONOPVOLGING ONDER DE LOEP

1ste in lijn voor de troon: prins Charles (71), de koning in wacht

Al zijn hele leven is hij aan het wachten om koning te worden: de inmiddels 71-jarige prins Charles is als geen ander klaargestoomd voor de job. Hij had in het verleden niet altijd de sympathie van de Britse bevolking mee, maar daar is de laatste jaren - gelukkig maar voor de monarchie - heel wat verandering in gekomen. Charles had het vroeger al druk, maar laat zich de laatste maanden veel meer zien. Nog nooit stond hij zo uitgesproken op de voorgrond. Bovendien was hij het die ervoor zorgde dat zijn broer, prins Andrew, zijn koninklijke functies niet meer mocht uitvoeren na het Epstein-schandaal.

Er lopen zelfs geruchten dat Elizabeth binnenkort op pensioen zal gaan, net als haar man, prins Philip. Ze zou dan troonsafstand doen, ten voordele van Charles. Sommige kranten speculeren dat Charles de kroon na al die jaren wachten zal weigeren, maar die kans is zo goed als onbestaande. Ten eerste zal het voor Charles een voorrecht zijn om na zo’n straffe voorbereiding eindelijk koning te worden, en daarnaast is het waarschijnlijk dat hij zijn eigen zoon, William, zo lang mogelijk wil ontzien van de verantwoordelijkheden die bij de troon horen.

2de in lijn voor de troon: prins William (37), de koning die iedereen wil

Volgens de Britten gaat er niemand boven hun Queen, maar wanner zij komt te overlijden is William zonder twijfel the next best thing. Niet zo radicaal anders als Harry en Meghan, maar toch véél moderner dan ze van de oude garde gewoon zijn. William en zijn Kate zullen zonder twijfel een frisse wind door het koningshuis laten waaien. (Lees ook: Wat verandert er voor William, Kate en hun kinderen als Charles straks koning wordt?)

3de in lijn voor de troon: prins George (6), de kleine koning

Hij houdt zich nu vooral nog bezig met koekjes bakken en buitenspelen, maar ja, ook de kleine prins George is zo goed als zeker van zijn plekje op de Britse troon. Hij zal zijn vader, William, opvolgen als oudste nakomeling. De vierde in rij voor de troon in zijn zusje Charlotte, die eigenlijk heel bijzonder is. Speciaal voor haar is de wetgeving rond troonopvolging in de UK namelijk aangepast. Zij is de eerste prinses in de Britse geschiedenis die nog voor haar jongere broer koningin mag worden, gewoon omdat ze de oudste is. Volgens de verouderde wetgeving kregen jongens telkens voorrang op meisjes, ook als ze jonger waren. Nu dat van de baan is, eindigt Louis op de vijfde plaats in de troonopvolging.

6de in lijn voor de troon: Harry (35), de prins die nooit koning wil zijn

Hij wil er niets van weten: Harry, zesde in rij voor de troon en momenteel zelfs schaduw-derde als zijn broer iets overkomt. De jonge prins heeft er nooit iets voor gevoel om een kroon te dragen en zal het idee waarschijnlijk voor de rest van zijn leven blijven verwerpen. Samen met zijn vrouw, Meghan, maakte hij gisteren bekend dat hij een stapje terugzet uit de monarchie. De twee willen financieel onafhankelijk worden van het koningshuis en verhuizen binnenkort misschien zelfs naar Amerika. Zevende in lijn voor de troon is Harry’s zoontje, Archie. Maar gezien hij bij zijn geboorte al geen titel meekreeg, lijkt het koningschap niet in de kaarten te liggen voor de jongen.

8ste in rij voor de troon: Andrew (59), de prins die nooit koning mág worden

Vanwege zijn betrokkenheid in het Epstein-schandaal, werd prins Andrew gedwongen om al zijn koninklijke functies neer te leggen. Twee vrouwen beweren dat ze gedwongen werden tot seks met de prins, terwijl ze nog minderjarig waren. Mogelijk volgt er nog een rechtszaak tegen de man. Officieel is hij nog steeds achtste in rij voor de troon, maar een echte kans om koning te worden heeft hij niet meer.

9de en 10de in rij voor de troon: Beatrice (31) en Eugenie (29), de verbrande dochters

Jammer maar helaas voor de zusjes: ook hun koninklijke functies én privileges werden ingetrokken vanwege het schandaal rond hun vader. De dochters van Andrew zullen de Britse bevolking waarschijnlijk nooit ‘God Save The Queen’ doen zingen.

11de in lijn voor de troon: Edward (55), de jongste zoon

Prins Edward, de jongste zoon van de Queen, is de rechtmatige volgende eigenaar van de kroon. Hoe klein de kans ook is, de lijn van mogelijke eerstvolgende koningen reikt zelfs tot bij hem. Na Edward is het de beurt aan zijn oudere zus, Anne, die nog onder de oude wetgeving valt en dus pas na haar broer aan de macht kan komen.