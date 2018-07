De Britse prinses Charlotte zet de pers op zijn plaats: "Jullie komen niet" DBJ

11 juli 2018

15u19 12 Royalty Er gaat momenteel een filmpje viraal waarin prinses Charlotte een zure blik toont aan de fotografen. Zij wilde de pers, die aanwezig was bij het doopsel van haar broertje Louis, duidelijk maken dat ze niet welkom waren.

"You are not coming", oftwel "Jullie komen niet", klonk het uit de mond van de jonge prinses Charlotte tijdens het doopsel van haar broertje Louis. De pers stond buiten aan de kapel maar dat was duidelijk niet naar de zin van de 3-jarige prinses. Prins Wiliam hoorde wat zijn dochter zei en kon een mini-grijnsje niet onderdrukken.

Gedurfd. Zo omschreven de Britse media de tussenkomst van de piepjonge prinses. Aan de hand van vader William trad ze St. James's Palace binnen, een van de oudste koninklijke paleizen in Londen.

Britain's Princess Charlotte tells photographers at her younger brother's christening: 'you're not coming' pic.twitter.com/DoWWjPN7zX Newsweek(@ Newsweek) link