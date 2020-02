Exclusief voor abonnees De Britse monarchie ontrafeld, deel 5: hoe prins Harry en Meghan Markle de koninklijke familie voorgoed hebben veranderd TDS

08 februari 2020

10u00 0 Royalty Nu prins Harry (35) en Meghan Markle (38) hebben aangekondigd een stap terug te nemen als ‘senior’ royals, staat de Britse monarchie meer dan ooit in de spotlights. Maar hoe komt het dat net deze royals wereldwijd zó intrigeren en fascineren? En hoe is de Britse koningshuis eigenlijk geworden tot wat het vandaag is? Deze week in onze reeks ‘ Nu prins Harry (35) en Meghan Markle (38) hebben aangekondigd een stap terug te nemen als ‘senior’ royals, staat de Britse monarchie meer dan ooit in de spotlights. Maar hoe komt het dat net deze royals wereldwijd zó intrigeren en fascineren? En hoe is de Britse koningshuis eigenlijk geworden tot wat het vandaag is? Deze week in onze reeks ‘ De Britse monarchie ontrafeld ’: hoe prins Harry en Meghan Markle de koninklijke familie voorgoed hebben veranderd.

De periode waarin bijna niemand wist wie Meghan Markle was, valt intussen niet meer voor te stellen. Sinds ze een romance begon met de Britse prins Harry is ze loslopend wild voor de tabloids, en dat is er niet op verbeterd nu zij en Harry hebben besloten afstand te nemen van de monarchie. Meghan en Harry blijven voortdurend voor commotie zorgen, vooral omdat zij met hun doen en laten de zeer traditionele en strikte hofhouding op haar grondvesten laten daveren. Er lag dan ook geen enkel scenario klaar voor de ‘Megxit’. En volgens royalty-experten had ‘het komen en gaan’ van Harry en Meghan zo’n grote impact, dat de werking van het koningshuis inmiddels voorgoed is veranderd.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis