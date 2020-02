De Britse monarchie ontrafeld, deel 4: wie zijn de mysterieuze, maar oppermachtige vriendinnen van de Queen?

Royalty

Nu prins Harry (35) en Meghan Markle (38) hebben aangekondigd een stap terug te nemen als ‘senior’ royals, staat de Britse monarchie meer dan ooit in de spotlights. Maar hoe komt het dat net deze royals wereldwijd zó intrigeren en fascineren? En hoe is de Britse koningshuis eigenlijk geworden tot wat het vandaag is? Deze week in onze reeks ‘ De Britse monarchie ontrafeld ’: de trouwe vriendinnen van koningin Elizabeth. Zij houden zich stil op de achtergrond, maar hebben wel een enorme invloed hebben op de Queen en haar beslissingen.