Exclusief voor abonnees De Britse monarchie ontrafeld, deel 2: waarom prins Andrew weer lachend door het leven gaat TDS

19 januari 2020

10u00 0 Royalty De privésecretaresse van prins Andrew (59) heeft officieel haar dienstverband met de koninklijke familie beëindigd. Volgens Sky News krijgt de rechterhand van de hertog van York tienduizenden Britse ponden toegestopt van Buckingham Palace als onderdeel van haar vertrekregeling. Het is de zoveelste merkwaardige ontwikkeling rond Andrew, al gaat de zoon van koningin Elizabeth klaarblijkelijk weer zorgeloos door het leven. De prins werd deze week breed glimlachend gefotografeerd toen hij Buckingham Palace verliet. Maar wat is dan het goede nieuws?

Prins Andrew moet 2020 met een medewerker minder starten, nu privésecretaresse Amanda Thirsk werd bedankt voor bewezen diensten. Amanda was de drijvende kracht achter het desastreuze interview dat Andrew onlangs gaf aan BBC Newsnight over zijn vriendschap met Jeffrey Epstein. Het interview leverde de prins een storm aan kritiek op, omdat hij geen duidelijke antwoorden kon geven over zijn band met de van seksuele delicten beschuldigde miljardair. Andrew was door de ophef genoodzaakt om zijn koninklijke taken neer te leggen en Thirsk te ontslaan.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis