De Britse monarchie ontrafeld, deel 1: waarom Queen Elizabeth in 1952 'per toeval' de macht kreeg en die nooit zal afgeven

11 januari 2020

10u00 0 Royalty Nu prins Harry (35) en Meghan Markle (38) hebben aangekondigd een stap terug te nemen als ‘senior’ royals, staat de Britse monarchie meer dan ooit in de spotlights. Maar hoe komt het dat net deze royals wereldwijd zó intrigeren en fascineren? En hoe is de Britse koningshuis eigenlijk geworden tot wat het vandaag is? Dezer week: hoe Elizabeth de langst regerende vorst ter wereld werd en waarom ze nooit afstand zal doen van haar troon.

Ze geniet nog steeds van de ritjes op haar paarden op het domein van Windsor Castle, laat nog regelmatig zelf haar honden uit en heeft volgens haar medewerkers een bijzonder gevoel voor humor. Maar wat de 93-jarige koningin Elizabeth nog het meeste doet van al is keihard werken. De koningin zit vandaag inmiddels precies 67 jaar, 11 maanden en 4 dagen op de troon. Maar wat de burgerbevolking amper weet: bij haar geboorte en tijdens haar jeugd stond het helemaal niet in de sterren geschreven dat Elizabeth ooit de macht in handen zou krijgen. Haar troonsbestijging berust merkwaardig genoeg op ‘toeval’.

