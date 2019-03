De angst voor brexit-rellen groeit: het evacuatieplan voor de Windsors ligt klaar Mario Danneels

15 maart 2019

06u00

Ook de Britse koninklijke familie ontsnapt niet aan de brexit-chaos: er ligt een evacuatieplan voor hun veiligheid klaar in geval van rellen op 29 maart. Intussen wil de Queen dat haar familie tot rust oproept, en voeren de Windsors de wereld rond een charmeoffensief.

Op 29 maart zou de brexit een feit moeten zijn, wanneer het Verenigd Koninkrijk uit de EU stapt, ook al is de mogelijkheid van een uitstel de voorbije weken alsmaar groter geworden. De chaos die dreigt bij een brexit zonder akkoord wegens het onontwarbare kluwen over de Ierse grens, is hoe dan ook niet te voorspellen. Alle hens aan dek dus, en dat geldt zelfs voor de Windsors. De Britse koninklijke familie wordt al sinds het referendum in 2016 ingezet om het geblutste imago van hun land overal ter wereld te gaan oplappen, en vooral ook om goede wil te creëren om nieuwe handelscontracten te sluiten nu het VK hun grootste afzetmarkt verliest. De royals worden ook op andere vlakken betrokken: zowel koningin Elizabeth als prins William riepen recent op tot rust en samenhorigheid, en ze lopen Ierland plat in een poging de wanhoop over de brexit daar te temperen. En er zal ook niets aan het toeval worden overgelaten om de Queen en de haren te evacueren, mochten er brexit-onlusten de kop opsteken.

Geheime locatie

Als er in Londen rellen zouden uitbreken door de grote onzekerheid die een ‘no-deal brexit’ met zich meebrengt, dan ligt er een actieplan klaar om de koninklijke familie onder te brengen op een geheime veilige locatie weg van de hoofdstad. Koningin Elizabeth hoopt dat het zo ver niet zal komen: eind januari doorbrak ze na bijna drie jaar haar stilte over de brexit en maande ze haar landgenoten tot kalmte aan: “Terwijl we nieuwe antwoorden in het huidige tijdperk zoeken, verkies ik alvast vertrouwde recepten, zoals goedspreken over elkaar, samenkomen om een middenweg te vinden, en het einddoel nooit uit het oog verliezen. Deze methodes zijn tijdloos en ik raad ze iedereen aan”, zei de vorstin. Het hof bevestigde dat de Queens opmerkelijke manoeuvre beschouwd kon worden als doelbewuste inmenging in het verhitte brexit-debat. “De koningin, die de Ierse politiek van nabij volgt, heeft de brexit en de Ierse grens in het lang en het breed besproken met haar belangrijkste familieleden en haar directe opvolgers, de prins van Wales en de hertog van Cambridge (prins William, red.)”, weet een Londense krant. “Hare Majesteit heeft voorgesteld dat vooraanstaande royals het compromis en een minder bitter debat over brexit zouden promoten als onderdeel van hun publieke agenda’s.” En dus riep ook prins William twee weken geleden in Belfast op om “in woelige tijden samen te komen voor het grotere goed”.

Catastrofe

Dat William die oproep juist in de Noord-Ierse hoofdstad deed, was een duidelijk signaal. Noord-Ierland stemde tegen de brexit en wordt er het grootste slachtoffer van als de grens met de Ierse Republiek een gesloten EU-buitengrens wordt. Bovendien was die grens de inzet van dertig jaar burgeroorlog waaraan pas in 1998 een einde kwam, en de broze vrede wordt nu dus alweer bedreigd. Daarom klinkt vandaag opnieuw de roep om een verenigd Ierland, waardoor Elizabeths rijk een deelstaat, Noord-Ierland, zou verliezen. Het was dus geenszins toeval dat William en hertogin Kate op zo’n cruciaal moment onaangekondigd een tweedaagse rondreis door de regio maakten. Ze zijn niet de enigen: met de Brits-Ierse relaties onder het vriespunt kozen prins Harry en hertogin Meghan Dublin voor hun eerste buitenlandse trip na hun huwelijk, Charles en Camilla waren er onlangs, en prins Edward, de Queens jongste zoon, en zijn vrouw Sophie trokken naar Belfast. De bestemmingen werden voorgesteld door de regering, die hoopt dat er in het buitenland verse goede wil wordt gecreëerd met een koninklijk bezoek en met de ‘zachte macht en diplomatie’ van de royals. Zij vertegenwoordigen immers stabiliteit in een land in absolute chaos, ook met het oog op het sluiten van nieuwe handelsakkoorden. William en Kate trokken om die reden vorig jaar naar Canada en drie keer doorheen Europa, Harry en Meghan gingen net als Edward naar Australië, en die laatste werd net als prins Charles naar de Afrikaanse landen gestuurd waarmee het VK de nauwste economische banden onderhoudt. Het valt af te wachten of het charmeoffensief van de Windsors hun land voor een catastrofe kan behoeden…