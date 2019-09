Dan toch verplicht terug naar Dubai? Gevluchte prinses Haya is de wanhoop nabij

18 september 2019

13u00 0 Royalty Prinses Haya (45) zit met de handen in het haar. De vrouw van de Emir van Dubai, Mohammed bin Rashid al-Maktoum (70), nam afgelopen zomer de benen naar Londen, om te kunnen ontsnappen aan haar verstikkende echtgenoot. De prinses vroeg asiel aan, in de hoop een nieuw leven in Europa op te kunnen bouwen. Haar visum zou echter definitief zijn afgewezen, met een uiterst onzekere toekomst tot gevolg.

Het was groot nieuws, toen de afgelopen maanden bekend raakte dat de van oorsprong Jordanese prinses Haya samen met haar twee kinderen Jalila (11) en Zayed (7) haar koffers had genomen, en uit vrees voor haar eigen leven was gevlucht naar de Britse hoofdstad. Ze dook met haar oogappels onder in een villa van ruim 85 miljoen vlakbij Kensington Palace in Londen. Daar kon de prinses zich eer veilig voelen, gezien ze al langer een band heeft met het Verenigd Koninkrijk. Zo was ze er jaarlijks aanwezig bij Royal Ascot, de beroemdste paardenrace ter wereld.

Haar plan lijkt echter compleet mislukt te zijn. Want volgens bronnen is het visumverzoek van Haya inmiddels afgewezen, waarschijnlijk omdat de administratie in Londen vreest om de machtige Emir van Dubai tegen de schenen te schoppen. Hoewel Mohammed bin Rashid al-Maktoum vaak bedenkelijk zijn land regeert, blijft hij een grote speler in de oliewereld, en heeft hij heel wat internationale status en politieke banden.

Noodoplossing

Haya’s halfbroer, de Jordaanse koning Abdullah (57), kwam intussen met een gewiekst plan op de proppen om te voorkomen dat Haya terug naar Dubai wordt gestuurd. Eerder deze maand heeft hij zijn halfzus immers voorgedragen als plaatsvervangend ambassadeur in Londen. In die nieuwe positie zou Haya diplomatieke bescherming genieten. Maar gezien het afwijzen van haar visum, is het nog maar de vraag of ze die functie ook daadwerkelijk zal kunnen bekleden. De kans bestaat namelijk dat Haya binnenkort het Verenigd Koninkrijk wordt uitgezet.

Paniek

Prinses Haya zou intussen de wanhoop nabij zijn. Ze wacht nog steeds af tot ze haar juridische strijd tegen Mohammed bin Rashid al-Maktoum verder kan zetten. In november komt de rechtszaak over de scheiding en de voogdij over de kinderen opnieuw voor. Als Haya voor haar kroost zou mogen blijven zorgen, betekent dat een grove inbreuk op de sharia. In de strenge islamitische wet staat immers dat bij een tijdelijke breuk of scheiding de kinderen altijd bij de vader moeten blijven. De prinses vroeg de rechtbank nu echter om de voogdij over haar dochter tijdelijk over te nemen. Ze is bang dat haar anders iets zal overkomen. Bin Rashid eist daarentegen dat zijn kroost zo snel mogelijk terugkeert.

Toch is één gegeven opvallend: in een gezamenlijke verklaring laten beide tenoren weten dat het geschil over de kinderen gaat en dus niet over hun huwelijk. Daar waren de laatste tijd nochtans de nodige geruchten rond ontstaan. Volgens Britse media had haar bodyguard immers een bom gelegd onder haar relatie. De 36-jarige ex-militair Russell Flowers had haar de afgelopen jaren telkens vergezeld in Groot-Brittannië en tijdens internationale reizen. Die vermeende romance is echter op geen enkele manier bevestigd.

