Dan toch niet zo milieuvriendelijk: vliegtuigmaatschappij stuurde leeg vliegtuig om Kate en William op te pikken SDE

25 augustus 2019

15u44

Bron: TDM 3 Royalty Het was eerder deze week groot nieuws: de Britse royals Kate en William kozen voor lagekostenmaatschappij Flybe om op vakantie te gaan naar Schotland. Wat ze echter niet wisten, was dat de maatschappij het vliegtuig speciaal had laten overkomen naar Norwich. Leeg. Dat schrijft de Daily Mail.

Dat Kate en William ervoor kozen om met vliegtuigmaatschappij Flybe van Norwich naar Aberdeen te vliegen, kon op veel positieve commentaar rekenen. Volgens The Sun waren ze voor het hele gezin 365 pond (omgerekend 402 euro) kwijt, een peulschil vergeleken met de 20.000 pond die het prins Harry en Meghan Markle iedere keer kost om hun privéjet te huren. En daarbij is zo’n standaardvlucht ook heel wat milieuvriendelijker dan voor een privéjet te kiezen.

Maar echt milieuvriendelijk blijkt de vlucht toch niet geweest te zijn, ontdekte The Daily Mail. Normaal gezien hadden William en Kate met het Schotse bedrijf Loganair, een onderdeel van Eastern Airways, moeten vliegen. Maar blijkbaar wilde Flybe zo graag dat de koninklijke familie in hún vliegtuig zou vliegen, dat het bedrijf een lege jet liet overvliegen vanuit het hoofdkwartier in Humberside, zo'n 198 km verder. Flybe ontkent, maar de krant kon het vluchtlogboek inkijken waarop het vliegtuignummer te zien is: EZE041P: de ‘P’ op het einde zou aanduiden dat het om een lege ‘positioneringsvlucht’ (een vlucht met als enige doel het vliegtuig te verplaatsen, red.) ging.

Aanfluiting

Het vliegtuig van Loganair dat de familie normaal gezien naar Schotland gebracht zou hebben, zette passagiers af in Norwich en vertrok 45 minuten opnieuw - ook leeg. Samen zouden de twee lege vluchten goed zijn voor een extra 4,5 ton CO2-uitstoot. Een bron vertelt aan The Daily Mail: “Dit is echt buitengewoon en een aanfluiting voor de lovenswaardige pogingen van de familie om zuiniger en milieuvriendelijker te reizen. Een extra 4,5 ton CO2-uitstoot werd gecreëerd om er eenvoudigweg voor te zorgen dat een vliegtuig met Flybe op de zijkant de vlucht met de royals aan boord zou uitvoeren, in plaats van de gebruikelijke vliegtuigen die de route vliegen. Het is duidelijk niet hun schuld, maar het is volstrekt belachelijk.”

William en Kate waren zich niet bewust van de wissel en vroegen naar verluidt geen speciale behandeling, met uitzondering van een late binnenkomst in het vliegtuig. Flybe heeft via een woordvoerder gereageerd: “Flybe ontkent elke betrokkenheid bij de beslissing over welke vliegtuigen op deze route, die volledig door Eastern Airways wordt geëxploiteerd, vliegen.” En ook Eastern Airways wijst alle heisa van de hand: “De reeks vluchten zijn niet van belang, zolang alle passagiers maar een fijne vlucht hadden.”