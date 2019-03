Dagboeken van oud-premier werpen nieuw licht op koning Boudewijn: "Hij had geheime relatie met zijn stiefmoeder” TDS

07 maart 2019

10u00 10 Royalty Beleefde koning Boudewijn tijdens het begin van de jaren vijftig een geheime relatie met zijn stiefmoeder, prinses Lilian? Oud-premier Achille Van Acker (1898-1975), die vier keer premier werd van België, was overtuigd van wel. Van Acker beschreef de romance in zijn dagboeken, die sinds deze week te raadplegen zijn in het Brugse rijksarchief.

Dat er tussen Boudewijn en zijn stiefmoeder meer aan de hand was, het wordt intussen al decennia lang gesuggereerd. De politieke dagboeken van premier Van Acker lagen aan de basis voor de geruchten. Die dagboeken zijn nu vrij toegankelijk in het Brugse rijksarchief. De geschriften van Van Acker zijn uitgebreid en geven een blik achter de schermen van de Belgische politiek tussen 1944 en 1972.

Op naar november 1952. De geruchten dat de jonge koning Boudewijn en zijn stiefmoeder Lilian Baels een geheime romance beleven klinken steeds luider en bereiken ook Achille Van Acker. Hij maakt zich zorgen over de situatie, zo schrijft hij in zijn dagboeken. En dan vooral over de vele reizen die Boudewijn en Lilian maken: eerst naar Tirol, niet veel later later naar de Azurenkust. “Lilian en Boudewijn reisden naar Tirol in hetzelfde compartiment met couchettes”, aldus Van Acker. De kwestie zit ook zijn ministers dwars. “Ze vrezen dat het zal uitlekken. Het wordt een echt envoûtement (een betovering, red.).”

Cryptische teksten

De oud-premier beschreef nog meer details, die meestal in eerder cryptische verzen werden verwerkt. Van ­Acker werd destijds als premier door de Staatsveiligheid ingelicht dat er gesprekken tussen Boudewijn en ­Lilian werden afgeluisterd: “Ze telefoneren: Ik ben van jou!” Met kerst laat Boudewijn ook telefonisch weten dat hij “haar nooit zal verlaten”.

Ook na zijn tijd in de regering wil Van ­Acker op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in Laken. “Li­lian ordonneert nog steeds. Boudewijn is bevreesd en alles eindigt met het feit dat alles naar haar wens wordt geregeld.” Van Acker hoopt dat de verliefdheid tussen Boudewijn en zijn stiefmoeder bekoelt. Wanneer Boudewijn eind jaren vijftig dankzij kardinaal Suenens een relatie begint met Fabiola Mora y Aragón, is de opluchting groot.