Daarom wil Noorse royal Märtha Louise niet langer met ‘prinses’ aangesproken worden SDE

09 augustus 2019

17u50

Bron: People 0 Royalty De Noorse royal Märtha Louise (47), de dochter van koning Harald V en koningin Sonja, heeft besloten om de titel ‘prinses’ niet langer te gebruiken bij haar zakelijke activiteiten. Dat liet ze zelf weten op Instagram.

Tot voor kort gebruikte Märtha Louise haar officiële titel ook in zakelijke context. Zo was ze onlangs op tournee met haar Amerikaanse vriend, Sjamaan Durek (aka Derek Verrett), een ‘spirituele gids en begaafde genezer’ die onder meer Gwyneth Paltrow tot zijn cliënten kan rekenen. De twee maakten reclame door hun tournee ‘The Princess and the Shaman' te titelen. Daar kwam heel wat kritiek op, schrijft Märtha Louise op Instagram. “Er is recent veel discussie geweest over het gebruik van mijn titel in een commerciële context. Het feit dat ik ‘Princess’ gebruikt heb in de titel van mijn tournee, daar heb ik me al eerder voor verontschuldigd, en daar sta ik nog steeds achter. Het was een fout en ik begrijp dat het provoceert wanneer de titel van prinses op die manier gebruikt wordt.”

Aanpassingen

“Ik heb deze discussies erg serieus genomen en in samenspraak met mijn familie heb ik besloten dat het beter is om enkele aanpassingen te doen. Daarom zijn we samen tot de conclusie gekomen dat ik de titel prinses zal gebruiken wanneer ik het koningshuis vertegenwoordig, thuis en in het buitenland mijn officiële taken vervul en wanneer ik in privécontext ben. In een commerciële context zal ik de titel van nu af aan niet meer gebruiken. Dan zal ik alleen Märtha Louise gebruiken.” Ze vervolgt: “Ik vind dit een goede oplossing waar een duidelijk onderscheid is tussen mijn zakelijke bezigheden en mijn rol als vertegenwoordiger van het koningshuis, en daardoor is er nu ruimte voor meer vrijheid in mijn zakelijke activiteiten.”