Daarom wil koning Filip wil geen dotatie voor prinses Elisabeth

12 april 2019

06u00

Bron: Story 0 Royalty Filip en Mathilde zien voorlopig af van een dotatie voor prinses Elisabeth, die dit najaar nochtans meerderjarig wordt. Omdat ze hun dochter niet met de bijbehorende verplichtingen willen opzadelen én omdat ze niet blind zijn voor wat er leeft bij het volk.

Prinses Elisabeth wordt in oktober achttien en volgens de dotatiewet heeft de eerste in lijn voor de troon vanaf dan recht op een jaarlijkse uitkering van 961.000 euro, overigens hetzelfde bedrag als haar grootvader Albert II. Maar koning Filip heeft besloten daarvan af te zien zolang zijn oudste dochter en opvolgster nog voltijds studeert. Elisabeth zal haar dotatie pas ontvangen zodra ze als kroonprinses begint mee te draaien in het koninklijke leven. Daarmee willen Filip en koningin Mathilde verzekeren dat Elisabeth nog een flink aantal jaren weg van het voetlicht haar persoonlijkheid kan ontwikkelen en kan genieten van een leven in relatieve vrijheid. Bovendien weet het vorstenpaar heel goed hoe gevoelig de dotatiekwestie ligt in de Wetstraat én bij de gewone Belg.

Een eigen leven

We werden er in de Belgische pers de afgelopen maanden enkele keren aan herinnerd: als prinses Elisabeth op 25 oktober meerderjarig wordt, heeft ze als toekomstige koningin recht op een jaarlijkse dotatie van bijna een miljoen euro – of zo’n 2.500 euro per dag. Via lezersbrieven en commentaren werd vaak verontwaardigd gereageerd op het feit dat een student zo riant bezoldigd zou worden. In de marge van het recente staatsbezoek van koning Filip en koningin Mathilde aan Zuid-Korea is echter duidelijk geworden dat ons vorstenpaar daar zélf tegen gekant is. In Seoel kreeg de entourage van de vorst enkele vragen over Elisabeths nakende dotatie, bovenop het nieuws dat Vlaams Belang-volksvertegenwoordiger Barbara Pas van plan was een parlementaire vraag in te dienen in een poging de uitkering een halt toe te roepen. Medewerkers van Filip en Mathilde reageerden off the record stellig dat “er geen sprake van is” dat de kroonprinses vanaf dit najaar mee op de dotatielijst komt te staan. “Dat is niet aan de orde”, klonk het in Zuid-Korea fel in koninklijke kringen. Een dotatie brengt namelijk een eigen hofhouding met zich mee, personeel, een takenpakket én openbare verplichtingen. Filip en Mathilde gunnen hun dochter de komende jaren een eigen leven ver weg van het hof en willen Elisabeth nog niet met die molensteen opzadelen. De prinses maakt in de zomer van 2020 haar middelbare studies aan het UWC Atlantic College in Wales af, waarna de traditie vereist dat ze aan de Koninklijke Militaire School in Brussel gaat studeren.

Nood aan personeel

Daarna verdwijnt prinses Elisabeth zo goed als zeker nog enkele jaren naar het buitenland voor een universitaire opleiding, zoals gebruikelijk is voor troonopvolgers. Al die tijd zal de prinses dus geen dotatie ontvangen. Dat verandert wanneer ze niet langer voltijds onderwijs volgt en ze in België haar koninklijke leven begint te ontvouwen. Dan zal er, nog steeds volgens de entourage, nood zijn aan personeel zoals secretarissen en adviseurs om haar rol als kroonprinses in goede banen te leiden, en wordt de dotatie dan ook in gang gezet. Tegen die tijd is Elisabeth al een stuk in de twintig en zal haar hele leven onherroepelijk rond haar toekomst als staatshoofd draaien. Na overleg met de koning zelf, gaven hovelingen de pers in Zuid-Korea groen licht om het besluit wereldkundig te maken en zo de discussie te ontmijnen.

Vorstelijke weelde

Naast de ouderlijke bekommernissen over Elisabeths vrijheid spelen immers nog andere belangen mee. Het hof beseft dat de dotatie van de prinses politiek delicaat ligt, en tijdens de komende regeringsonderhandelingen eind volgende maand mogelijk door N-VA op tafel kan worden gelegd. Laken is eveneens gevoelig voor wat er onder de Belgen leeft. De koning en koningin lezen minutieus wat over hun familie verschijnt in de media en ze begrijpen dat financiële pijnpunten en vorstelijke weelde in deze tijden moeilijk liggen bij hun volk. En Elisabeth? Die kan intussen vrij anoniem en weg van pers en protocol volwassen worden – zonder het onderwerp van verhitte kritiek te zijn…