Daarom weigerde prins William jarenlang om met z'n grote liefde Kate te trouwen

04 mei 2020

11u34

Bron: Mirror 5 Royalty Ze werden een koppel toen ze allebei 21 jaar oud waren, maar het duurde nog acht jaar vooraleer prins William (37) en Kate Middleton (38) in het huwelijksbootje stapten. Daar had de prins een erg goede reden voor, schrijft biografe Katie Nicholl.

Royaltywatcher Katie Nicholl heeft een nieuw boek uit, ‘The Making of a Royal Romance’. Daarin onthult ze onder meer dat de Britse prins William niet echt stond te springen om te huwen met z'n vriendin Kate Middleton. Daar had hij echter een goede reden voor, zegt Nicholl. Hij wilde namelijk niet in dezelfde val trappen als z’n ouders, prins Charles en prinses Diana. “Hij was zich ervan bewust dat zijn vader onder druk gezet was om met Diana te trouwen, omdat ze gezien werd als een geschikte bruid. William was terughoudend om aan een soortgelijke druk toe te geven en zwoer dus om zich niet naar het altaar te haasten. Hij maakte zijn gevoelens daarover erg duidelijk, en vertelde een journalist in een onbewaakt moment dat hij geen plannen had om te gaan trouwen.”

Zo vertelde hij de journalist: “Kijk, ik ben slechts 22 jaar oud, in hemelsnaam. Ik ben te jong om nu al te trouwen. Ik wil niet trouwen tot ik minstens 28 of 30 jaar oud ben.” De prins ging er zelfs van uit dat z'n jongere broer, Harry, voor hem in het huwelijksbootje zou stappen. Die voorspelling kwam echter niet uit, want Harry zou pas in 2018 trouwen met z'n Meghan Markle.

En Kate, die keek het allemaal rustig aan. “Als het Kate al kwetste dat William suggereerde dat prins Harry waarschijnlijk eerder dan zij zou trouwen, dan liet ze dat niet zien", schrijft Nicholl. Ook Kate zou namelijk geen haast hebben gehad om een getrouwde vrouw te worden - al leverde hun lange relatie haar wel de bijnaam ‘Waity Katie’ op.

