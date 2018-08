Daarom hebben prins William en Kate Middleton geen voogdij over hun eigen kinderen TDS

Bron: Mirror 0 Royalty Het klinkt voor velen allicht vreemd, maar juridisch gezien hebben prins William en Kate Middleton geen voogdij over hun drie kinderen George, Charlotte en Louis. Door een eeuwenoude Britse wet behoort de voogdij immers toe aan de regerende vorst van het land, en dus aan Queen Elizabeth. Ook als prins Harry en Meghan Markle ooit kinderen krijgen is de wet voor hen van toepassing.

Door een bizarre wet komt de wettelijke voogdij van alle minderjarige royals toe aan de regerende vorst van het Britse koninkrijk, weet royaltywatcher Marlene Eilers Koenig, die al verschillende boeken over het Britse koningshuis heeft geschreven. "De wet werd in 1717 in het leven geroepen door koning George I en werd sindsdien nooit aangepast", zegt ze. "Koning George had een slechte relatie had met zijn zoon, de toekomstige koning George II, en kon zo de wettelijke voogd over zijn kleinkinderen worden."

Gelukkig voor prins William en Kate Middleton wordt de wet in de praktijk vrijwel nooit meer toegepast. Maar in theorie betekent het wel dat Queen Elizabeth over de opvoeding van de kinderen kan beslissen, hoewel William en Kate de ouders zijn. En ook de volgende generatie koninklijke kinderen is automatisch aan de wet onderhevig.



Toch zou Queen Elizabeth in al die jaren haar macht die ze door de wet heeft één keer hebben uitgeoefend: vlak voor ze om het leven kwam wou prinses Diana met haar kinderen afreizen naar Australië. De Queen was tegen, stelde haar veto, en zo geschiedde.