Cruciaal dossier over dood prinses Diana wordt al jaren verzwegen: Franse autoriteiten weigeren openbaring van informatie

02 april 2020

10u00

Bron: Express/Daily Star 58 Royalty Bijna 23 jaar na de dood van prinses Diana en haar minnaar Dodi Al-Fayed raakt de wereld nog steeds niet uitgepraat over de zaak. Want, wat gebeurde er écht in die tunnel in de Franse hoofdstad? Gaat het wel degelijk om een fatale autocrash, of was er toch meer aan de hand? Een tot nu toe verzwegen dossier van meer dan 6.000 pagina’s zou cruciale details bevatten die alle vragen kunnen beantwoorden.

Het dossier over de precieze omstandigheden van het overlijden van prinses Diana in 1997 ligt momenteel veilig achter slot en grendel in de kelders van het justitiepaleis in Parijs. Het wordt permanent bewaakt door gewapende agenten. Het rapport bevat alle details over het ruim 18 maanden durende onderzoek van 30 speurders, de verklaringen van meer dan 200 getuigen, de resultaten van forensische tests die zijn uitgevoerd op de chauffeur van Diana, nooit eerder geziene foto’s van de crash en interviews met alle betrokkenen bij het ongeval en juridisch onderzoek.

De Franse autoriteiten ontkenden aanvankelijk dat het dossier bestaat, maar gaven in de Britse media toch toe, nadat ze maandenlang vragen kregen om de documenten te openbaren. Die kans lijkt echter klein, zo niet onbestaande: de autoriteiten beweren dat de protocollen voorschrijven dat bepaalde nationale archieven ten minste 75 jaar lang moeten worden afgeschermd voor het publiek. “Het onderzoeksdossier wordt inderdaad in de archieven bewaard”, reageert een woordvoerder. “Door toepassing van artikel L213-2 van de erfgoedcode kan het dossier niet worden geraadpleegd vóór het verstrijken van een periode van 75 jaar. Er is ook geen digitale versie van dit archief beschikbaar.”

Doofpotoperatie

“Dit stinkt naar een doofpotoperatie en samenzwering op het hoogste niveau en is typerend voor de Franse bureaucratie”, zegt een ingewijde, die een deel van het dossier kon inkijken, tegen tabloid Daily Star. Omdat het bestand over prinses Diana pas in 2007 werd voltooid, zal het dossier pas ten vroegste in 2082 onder het publieke domein vallen en toegankelijk zijn. De autoriteiten hebben bovendien de bevoegdheid dit te allen tijde te herzien, en dus bestaat ook de kans dat de stukken nooit het daglicht zullen zien. Omdat de hele kwestie - indien blijkt dat er bij het overlijden van de prinses meer speelde dan de officiële verklaring weergeeft - een slechte indruk kan wekken en de Franse autoriteiten in verlegenheid kan brengen, zouden zij kunnen eisen het onderzoek nooit te openbaren.

Dossier verdwenen?

Merkwaardig detail: toen de advocaat van een paparazzi-fotograaf, die gedagvaard werd in de nasleep van Diana’s dood, eind 2007 vroeg om de stukken te bekijken, werd hem verteld dat het dossier verdwenen was. “Toen ik naar de rechtbank ging kreeg ik te horen dat ze er niet waren”, zegt advocaat Jean-Louis Pelletier. “Ik kan begrijpen dat er van tijd tot tijd bestanden verloren gaan, maar gezien de grootte en het belang van dit specifieke dossier is dat buitengewoon om aan te nemen.” Een Britse raadsman treedt hem bij: “Het is nauwelijks te geloven dat dit cruciale bewijs voor het gerechtelijk onderzoek verloren zou kunnen gaan.”

De toekomst zal moeten uitwijzen wat er met het dossier gaat gebeuren. Volgens de officiële verklaringen kwam Diana wel degelijk om het leven door het ongeval, net als haar vriend Dodi Al-Fayed en de chauffeur van de auto, Henri Paul. Die zou meer dan 100 kilometer per uur hebben gereden om weg te komen van de paparazzi die het koppel op de hielen zaten. Er werd ook beweerd dat hij twee keer de toegestane hoeveelheid alcohol in het bloed had. De enige overlevende was lijfwacht Trevor Rees. Hij liep een ernstig hoofdletsel op en kon zich niet meer alles herinneren van het ongeluk.

