Coronavirus komt dicht bij Britse royals: klasgenootjes prins George en prinses Charlotte in quarantaine

27 februari 2020

07u28

Bron: Mirror 6 Royalty De lagere school van de kinderen van prins William (37) en Kate Middleton (38) wordt bedreigd door het coronavirus. Enkele leerlingen moeten verplicht thuisblijven in quarantaine. Daarmee komt het gevreesde virus dicht bij de Britse royals.

De Britse krant Mirror meldt dat vier leerlingen van de Thomas Battersea school in Londen naar huis werden gestuurd in afwachting van de resultaten van hun test op Covid-19, beter bekend als het coronavirus. Twee van de kinderen vertoonden symptomen na hun terugkeer van een reis naar Noord-Italië. Laat dat nu ook net de school zijn waar prins George en prinses Charlotte, kinderen van Kate en William, naartoe gaan.

De school bevestigde in een statement aan de Spaanse krant El Confidencial dat ze maatregelen neemt. “Zoals alle scholen, nemen we de potentiële risico’s heel serieus en volgen we de instructies van de overheid rond preventie op.” De leerlingen die een risico vormen, moeten voorlopig thuis in quarantaine blijven. “We hebben momenteel een klein aantal leerlingen die geëvalueerd worden en in de tussentijd niet naar school komen. Alle ouders staan in communicatie met onze school om belangrijke informatie uit te wisselen. Natuurlijk respecteren we de privacy en geven we geen namen vrij.”

Ouders van leerlingen op Thomas Battersea kregen ook een mailtje om ze te adviseren bepaalde symptomen in het oog te houden bij hun kinderen. In het Verenigd Koninkrijk werden al meer dan 40 scholen bedreigd door het virus, waarvan enkele al de deuren moesten sluiten of leerlingen naar huis hebben gestuurd.

