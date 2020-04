Coronatoespraak Koningin Elizabeth uitgelekt RL

05 april 2020

00u23

Bron: BuzzR/ANP 1 Royalty De toespraak die de Britse koningin Elizabeth zondag op televisie geeft over het coronavirus, is zaterdagavond deels op straat komen te liggen. Volgens Britse media spreekt de koningin de hoop uit dat de coronacrisis laat zien dat de huidige generatie Britten net zo sterk is als de vorige generaties.

De 93-jarige koningin nam in Windsor Castle een videoboodschap op om het volk moed in te spreken. "Ik spreek jullie toe in een uitdagende periode. Een periode van verstoring van ons leven; een storing die sommigen verdriet heeft gebracht, anderen financiële moeilijkheden, en onze dagelijkse levens heeft veranderd," vertelt de koningin. Ook spreekt Elizabeth haar bewondering uit voor het zorgpersoneel en andere werkenden die het land draaiende houden.

De koningin zegt trots te zijn op hoe Groot-Brittannië heeft gereageerd op de crisis. "Ik hoop dat in de komende jaren iedereen trots zal terugkijken op hun reacties op deze uitdaging. En dat zij die na ons komen, zeggen dat deze generatie Britten net zo sterk is als alle andere generaties. Dat we zien dat zelf-discipline, stille en goede vastberadenheid en solidariteit hoog in het vaandel staan in dit land.”

Vierde televisietoespraak in 68 jaar

Afgezien van haar jaarlijkse kerstboodschap, heeft de koningin slechts vier keer een toespraak gegeven op televisie gedurende de 68 jaar die ze al op de troon zit. Dat gebeurde tijdens de Golfoorlog in 1991, bij het overlijden van prinses Diana (1997) de dood van Elizabeth’s moeder (2002) en tijdens haar diamanten jubileum in 2012.

Ook de kamer van waaruit de koningin haar toespraak geeft, is bijzonder. De White Drawing Room is gekozen omdat het de enige ruimte op Windsor Castle is waar Elizabeth en de cameraman genoeg afstand kunnen houden. De cameraman, uitgerust met onder meer een mondkapje, was de enige die de kamer deelde met de Queen. Andere technici zaten vanwege de strenge coronamaatregelen in een ander vertrek.

De toespraak van Queen Elizabeth is zondagavond vanaf 21.00 uur Belgische tijd te zien op onder meer BBC 1.

Prins Charles

Elizabeth zou op dit moment in goede gezondheid verkeren. Onlangs werden haar zoon, prins Charles, en premier Boris Johnson gediagnosticeerd met coronavirus. Buckingham Palace wil niet laten weten of ook Elizabeth is getest op het longvirus.