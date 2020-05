Corona vastgesteld bij gezin Prins Laurent LOV

06 mei 2020

07u06

Bron: Le Soir Magazine 0 Royalty Het gezin van Prins Laurent (56) is, ondanks alle voorzichtigheid, niet kunnen ontsnappen aan het coronavirus. In Le Soir Magazine vertelt hij dat iemand in zijn huishouden het virus opliep, maar verklapt niet wie.

Prins Laurent en zijn vrouw Claire (46) blijven twee weken thuis in quarantaine samen met hun kinderen Louise (16) en tweeling Aymeric en Nicola (14), nadat bij minstens één van hen het coronavirus werd vastgesteld. Dat vertelde hij in Le Soir Magazine, maar houdt de lippen stijf over wie precies besmet raakte. Laurent zegt wel dat een ziekenhuisopname niet nodig was en twee weken ‘in zijn kot blijven’ zou moeten volstaan.

De prins zegt ook erg voorzichtig te zijn. In 2014 lag hij een tijd lang op de intensieve zorgen van het Sint-Lucasziekenhuis in Gent met een longontsteking. Daardoor is hij een risicopatiënt.