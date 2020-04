Corona teistert Noorwegen: Märtha Louise rouwt in afzondering, Mette-Marit zit in de hoogste risicocategorie Mario Danneels

10 april 2020

06u00

Bron: Story 0 Royalty Net nu de Noorse koninklijke familie elkaar hard nodig heeft, is persoonlijk contact onmogelijk. Dat schrijft Story. Prinses Märtha Louise zit met drie tienerdochters in quarantaine, ontroostbaar na de zelfdoding van hun ex-man en vader. Prinses Mette-Marit, met haar ongeneeslijke longziekte een risicopatiënte voor Covid-19, leeft dan weer afgezonderd van haar zoon.

De isolatie en eenzaamheid waarin het coronavirus de wereld heeft gestort, ook koninklijke families ontsnappen er niet aan. En daar heeft vooral prinses Märtha Louise het dezer dagen erg moeilijk mee. “Ons gezinnetje gaat door een harde periode na Ari’s dood”, verwijst ze naar haar ex-man Ari Behn, die op 25 december uit het leven is gestapt. "Sinds kerst en nog voor Covid-19 een wereldwijd feit was, zaten we in donkere golven van pijn en heb ik een houvast moeten vinden als ouder van drie fragiele, mooie, kwetsbare, fijne kinderen die me 24 uur per dag nodig hadden”, schrijft Märtha Louise op Instagram. Haar ouders moet ze missen: koning Harald V en koningin Sonja zitten al ruim een maand in quarantaine. Haar omstreden vriend Durek Verrett zit dan weer vast in Los Angeles. Schoonzus Mette-Marit moet op haar beurt haar zoon Marius missen. De kroonprinses loopt een bijzonder hoog risico door de ongeneeslijke longziekte waaraan ze lijdt.

De wereld op zijn kop

Ze vertoeven allen in de buurt van Oslo, maar toch ver uit elkaar. Harald en Sonja blijven minstens nog tot midden april in afzondering op Kongsseteren, een grote blokhut in de heuvels rond de hoofdstad. Märtha Louise deelt haar huis in Lommedalen met haar rouwende dochters Maud, Leah en Emma, terwijl kroonprins Haakon en prinses Mette-Marit met hun kinderen thuis op Skaugum bivakkeren, een twintigtal kilometer buiten Oslo. “Het heeft het proces lang en pijnlijk gemaakt, en natuurlijk zal dat in de toekomst nog zo zijn. En nu de wereld die we kennen op z’n kop staat, alles onzeker is en elke dag meer fysieke afstand kent, zie ik hoe kwetsbaar wij mensen zijn”, schrijft Märtha Louise in haar eerste bericht sinds het tragische overlijden van haar man. "Ik weet dat velen thuis worstelen, zowel met rouw om diegenen die ze verloren hebben als met angst voor wie we liefhebben, met angst om wat de toekomst brengt, en het lastig hebben met eenzaamheid of misschien met een onveilige thuisomgeving." Maar de prinses ziet ook hoop. "We zijn nog steeds sterk. Want het is me opgevallen doorheen deze diepe vallei van rouw, en ook met de sterke aanwezigheid van het coronavirus op aarde, dat mensen tegen veel gewapend zijn.”

Rampzalig

De prinses kan geen troost vinden in de armen van haar partner, want Durek Verrett verblijft in zijn thuishaven Los Angeles. Vlak voor de Noorse grenzen dichtgingen, sprong Märtha Louise met haar dochters wel in allerijl op een vliegtuig om de omstreden sjamaan er te verrassen. Verrett huilde naar eigen zeggen ‘als een baby’, en de twee drukken hun liefde nu via sociale media uit. “Het brengt mijn ziel aan het zingen. Het is nu belangrijker dan ooit om dat te tonen”, schrijft de koningsdochter. “Nu we niet kunnen knuffelen en nieuwe begroetingen hebben ontwikkeld om veilig te blijven, zien we elkaar met z’n allen nog liever.”

Broer Haakon en zijn vrouw Mette-Marit lijken dat advies op te volgen: ze deelden privébeelden in badjas in de tuin van Skaugum. Noorwegen maakt zich zorgen om de kroonprinses, voor wie een besmetting met Covid-19 rampzalig zou zijn, gezien ze lijdt aan de chronische ziekte longfibrose. In tegenstelling tot Marius zijn prinses Ingrid Alexandra en prins Sverre Magnus, haar kinderen met Haakon, wel bij haar in afzondering. Vorige week nog deelde de kroonprins op sociale media een beeld van Sverre Magnus die voor het hele gezin chili con carne had gemaakt. Een gezin dat dus voor onbepaalde tijd incompleet blijft. Marius Borg Høiby, Mette-Marits zoon uit een eerdere relatie, kocht een huis in Tønsberg, een stadje op ruim honderd kilometer van Oslo, waar zijn vriendin Juliane Snekkestad vandaan komt. Wanneer de prinses haar zoon opnieuw in de armen kan sluiten, is koffiedik kijken.

