Controverse rond Thomas Markle laait op: "Hij was helemaal niet ziek" MVO

19 juli 2018

12u41

Bron: ANP 0 Royalty Thomas Markle, de vader van Meghan, heeft nooit een hartoperatie ondergaan. Dat beweert althans een bron tegen de Daily Mail. Volgens de krant was hij nooit ziek en moest hij een excuus hebben om de bruiloft van zijn dochter te missen.

"Het hele verhaal over de operatie van Meghans vader is verzonnen", stelt de bron. De 73-jarige Thomas Markle zou zich zo schamen voor de opgezette fotoserie die hij in aanloop naar de bruiloft liet schieten door paparazzi dat hij niet meer naar Windsor durfde. Het verhaal moest mededogen wekken bij het publiek en zo de aandacht wegleiden van de foto's.

"Nu heeft iedereen medelijden met hem, maar dat hoeft niet", meent de bron. "Hij heeft dit over zichzelf afgeroepen. Als hij echt zo ziek was, zou Meghan wel moeite hebben gedaan om hem te bezoeken. Heb geen medelijden met hem, maar met Meghan."

De Daily Mail checkte bij het ziekenhuis waar Thomas zou zijn behandeld of hij daar daadwerkelijk is geweest, maar zijn naam kwam niet voor in administratie.

Thomas Markle houdt de gemoederen al maanden bezig. Hij zoekt constant de pers op in een poging contact te krijgen met Meghan. Vorige week liet hij nog blijken dat hij bang was niet lang meer te leven. De halfzus van Meghan, Samantha Grant, sprak zich eerder deze week ook uit over de situatie. Zij riep de hertogin van Sussex op om contact op te nemen. "Als onze vader overlijdt, is dat jouw schuld Meg", zo schreef ze op Twitter.