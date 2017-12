Conservatieve Britse start petitie tegen 'respectloze' Meghan Markle: "Geef haar alstublieft géén titel" TDS

15u52 0 EPA Royalty Dat de Britse prins Harry en Meghan Markle gaan trouwen, weet intussen iedereen. Maar niet alle Britten zijn daarmee opgezet. In Groot-Brittannië gaat op dit moment een opmerkelijke petitie rond.

Volgens enkele misnoegde Britten, geleid door de conservatieve Londense Louisa Pawsey, is Meghan Markle "ongeschikt" om straks een echte royal te worden. Ze eisen dat zij geen officiële titel krijgt wanneer ze met prins Harry is getrouwd. De petitie stelt dat Markle de koninklijke familie te schande maakt.

"Wij, de ondergetekenden, zijn van mening dat Meghan Markle ongeschikt is om deel uit te maken van de koninklijke familie en een officiële titel te krijgen. Ze heeft zich respectloos getoond door gekke bekken te trekken en haar tong uit te steken naar toeschouwers tijdens haar eerste publieke optreden met de Queen", staat er te lezen.

Overspel

De ondertekenaars menen ook te weten dat "soldaten ontslag nemen uit schaamte omdat ze naaktfoto's van Markle in hun kazernes hadden hangen". "Die foto's maken haar land te schande en haarzelf tot mikpunt van spot", lezen we in de petitie. "Markles eerdere scheidingen en overspel overtuigen ons ervan dat zij Harry niet trouw zal kunnen blijven."

Voorlopig lijkt het echter niet zo'n vaart te zullen lopen met de petitie. Ze werd nog maar door zo'n 450 mensen ondertekend. Van Harry en Meghan wordt verwacht dat ze de hertog en hertogin van Sussex worden, maar die titel moeten ze nog persoonlijk van de koningin krijgen.