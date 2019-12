Chique restaurant weigert bezoek van prins Harry en Meghan Markle SDE

28 december 2019

13u37

Bron: Page Six 0 Royalty Zelfs prins Harry (35) en Meghan Markle (38) krijgen af en toe het deksel op de neus, zo blijkt. Het koninklijke koppel wilde tijdens hun vakantie in Canada gaan eten in het chique restaurant Deep Cove Chalet, maar de eigenaar wees hun verzoek af. Dat schrijft Page Six.

Prins Harry en Meghan Markle genieten momenteel met zoontje Archie van een welverdiende vakantie in Canada. Daar hoort ook al eens een etentje bij, en dus stuurde het koppel hun beveiligingsmedewerkers naar het restaurant Deep Cove Chalet om een afspraak te maken. Maar chef Pierre Koffel wees de reservatie af, omdat hij de nodige securitymaatregelen te streng vond.

Zijn vrouw, Bev Koffel, is echter teleurgesteld door de beslissing van haar man en hoopt dat Harry en Meghan toch nog een poging zullen wagen om bij hen te komen eten. “Laat ze hun rust en privacy hebben. We hebben zoveel geluk dat ze zich bij ons in de buurt bevinden. Ik hoop dat ze de privacy vinden die ze nodig hebben. Ze verdienen het.”