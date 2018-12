Chef Buckingham Palace verklapt recept van koninklijk kerstkoekje Redactie

18 december 2018

16u31

Bron: AD 0 Royalty Wie dit jaar de familie tijdens kerst wil verrassen met een echte koninklijke traktatie, kan zich vanaf nu lekker uitleven in de keuken. Buckingham Palace heeft namelijk het recept voor de enige, echte koninklijke gingerbread-cookies Wie dit jaar de familie tijdens kerst wil verrassen met een echte koninklijke traktatie, kan zich vanaf nu lekker uitleven in de keuken. Buckingham Palace heeft namelijk het recept voor de enige, echte koninklijke gingerbread-cookies online gezet

Koninklijke chefs geven tips over hoe je het koekje het beste kan maken. “Het is altijd goed om het deeg even te laten rusten", zegt een chef op de website van Buckingham Palace. “Dus het zou mooi zijn als je het deeg de avond ervoor kan maken.”

Nog een tip is om het deeg uit te rollen, vormpjes uit te steken en het vervolgens een uurtje in de vriezer te leggen. “Dit zorgt ervoor dat ze mooi gevormd blijven.”