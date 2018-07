Charlotte Casiraghi is opnieuw zwanger KDL

10 juli 2018

15u28 1 Royalty Charlotte Casiraghi en haar verloofde Dimitri Rassam verwachten een baby. De 31-jarige dochter van prinses Caroline onthulde haar bolle buik tijdens een paardensportevenement in Monaco.

Volgens een bron wordt de baby al begin september verwacht. Het kindje wordt het zevende kleinkind van de 62-jarige prinses Caroline. Ze kreeg in er in het voorjaar ook al twee kleinzonen bij. In mei kregen haar zoon Pierre Casiraghi en zijn vrouw Beatrice Borromeo een zoon: Francesco Carlo Albert. In april kreeg haar oudste zoon Andrea Casiraghi en schoondochter Tatiana Casiraghi een zoon: Maximilian Rainier.

Charlotte's verloofde Dimitri Rassam (36) is de zoon van de overleden Frans-Libanese filmproducent Jean-Pierre Rassam en de Franse actrice Carole Bouquet. De twee zouden in december, enkele maanden na de bevalling, voor de wet trouwen. In het voorjaar van 2019 zou een groot trouwfeest voor familie en vrienden volgen. Voor Charlotte wordt het haar tweede kindje, ze heeft al een zoon, Raphaël, met haar ex Gad Elmaleh.