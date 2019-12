Charlène van Monaco over waarom ze niet vaak lacht: “Mensen weten niet wat op de achtergrond gebeurt” LV

31 december 2019

11u24

Bron: ANP 0 Royalty Van alle royals is prinses Charlène (41) van Monaco misschien wel degene die het minst vaak lachend op de foto wordt gezet. Dat weet ze zelf maar al te goed. In het Zuid-Afrikaanse tijdschrift Huisgenoot legt ze uit waarom ze vaak zo wordt gekiekt.

“Mensen zeggen al heel snel ‘oh, waarom lacht ze niet op foto’s?’ Nou, soms is het moeilijk om te lachen”, bekent de vrouw van prins Albert (61). “Zij weten niet wat er op de achtergrond gebeurt.” Het was voor de geboren Zuid-Afrikaanse ook best een moeilijk jaar. Zo verloor ze twee vrienden binnen tien dagen tijd en waren er constante zorgen over de gezondheid van haar vader.

Daarnaast is ook Charlènes heimwee een reden om niet altijd te lachen. “Ik heb het voorrecht om dit leven te leiden, maar ik mis mijn familie en vrienden in Zuid-Afrika en ik ben vaak verdrietig omdat ik er niet altijd voor hen kan zijn.”