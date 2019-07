Casual, maar niet per se goedkoop: zoveel kostten de outfits van de Britse royals gisteren TK

11 juli 2019

19u00

Bron: Daily Mail, What Kate Wore, What Meghan Wore 0 Royalty De Britse royals liggen vaak onder vuur omdat ze een voorliefde hebben voor peperdure kleren - zo is de juwelencollectie van Meghan Markle De Britse royals liggen vaak onder vuur omdat ze een voorliefde hebben voor peperdure kleren - zo is de juwelencollectie van Meghan Markle maar liefst 670.000 euro waard - maar dat wil niet zeggen dat het niet een stuk goedkoper kan. Vooral als het over de garderobe van de koninklijke kinderen gaat, zorgt Kate Middleton ervoor dat het allemaal netjes betaalbaar blijft, zo bleek gisteren.

Gisteren woonden de gezinnen van prins William en prins Harry een polowedstrijd voor het goede doel bij. Het evenement werd georganiseerd ter ere van Vichai Srivaddhanaprabha, de eigenaar van de Engelse voetbalclub Leicester City die vorig jaar omkwam bij een helikoptercrash, en de opbrengsten gaan naar zo’n vijftien goede doelen die William en Harry steunen. Die liefdadigheid verdween echter een beetje in het niets, want alle aandacht ging uit naar Kate, Meghan en hun kinderen. Zo was het het eerste publieke uitje van Archie, het zoontje van Harry en Meghan, maar ook de eerste keer dat prins Louis bij zo’n gelegenheid aanwezig was.

Natuurlijk werd er met argusogen naar Meghan en het nieuwste lid van de koninklijke familie gekeken - wat al meteen voor een pak kritiek zorgde - maar verder pluisden enkele fashionista’s intussen ook uit wat de Britse royals aangetrokken hadden, en hoeveel die outfits gekost hebben.

Wat blijkt? Kate Middleton gelooft duidelijk niet in dure kinderkleren. Haar kroost heeft een bescheiden kleerkast, als we op de stukken van gisteren mogen afgaan. Zo had prins George een polo van H&M aan. Zijn short kwam van GAP en zijn schoenen van Trotters. Prinses Charlotte droeg een iets duurder jurkje van Marie Chantal en sandalen van warenhuis John Lewis.

Ook de outfit van prins Louis, die voor het eerst in lange tijd weer in het openbaar te zien was, was best goedkoop. Zijn polo’tje is afkomstig van Petit Bateau, zijn short van JoJo Manan Bebe. De schoenen zijn Early Days Alex II First Walker-exemplaren.

Bij de volwassen dames mocht het allemaal wel wat meer kosten. De jurk van Kate Middleton is van L.K. Bennett en kost zo’n 466 euro. Haar wedges, die ze al meermaals in het openbaar droeg, zijn van Castañer Carina en zijn best betaalbaar aan 107 euro. Haar handtas was dan weer een investering: het gaat om de Darley-stijl van Mulberry, die een dikke 1.100 euro kost.

De schoenen van Meghan werden niet gefotografeerd, maar we weten wel dat haar zonnebril er eentje is van het merk van haar goede vriendin Stella McCartney, die ook de avondjurk op haar huwelijksdag ontwierp. De jurk is dan weer van Lisa Marie Fernandez. Voor het khaki linnen Rosetta-kleed betaal je zo’n 520 euro.