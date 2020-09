Carl Philip vertelt in luisterboek over ervaring met dyslexie: “Toespraken zijn moeilijk voor mij” JVE

23 september 2020

11u10

Bron: ANP 0 Royalty De Zweedse prins Carl Philip (41) heeft het in een luisterboek over zijn worstelingen met dyslexie. "Ik heb er vooral last van als ik toespraken moet houden en bij het voorlezen", zei Carl Philip bij de presentatie van het audioboek.

Carl Philip kreeg op zijn veertiende te horen dat hij aan dyslexie lijdt. Hij zet zich nog regelmatig in voor projecten die de aandoening onder de aandacht brengen. Nu heeft hij een luisterboek uit, ‘Lieve dyslexie’ of ‘Älskade dyslexi’ in het Zweeds. In het boek komen diverse experts aan het woord over dyslexie en ook Carl deelt zijn ervaringen in het voorwoord.

Het gaat in het boek echter niet enkel over de nadelen. Volgens Carl Philip en de experts zijn er ook voordelen aan verbonden. Hij vertelt hoe dyslexie hem bijvoorbeeld creatiever maakte dan anderen. “Ik kon problemen op school op een iets andere manier oplossen dan mijn klasgenoten”, klinkt het.



Het boek is tot stand gekomen met hulp van luisterboekenplatform ‘Storytel’ en de foundation van Carl Philip en zijn vrouw prinses Sofia. De royal wil vooral laten zien dat dyslectici niet lui of dom zijn en dat er genoeg voorbeelden zijn van mensen met dyslexie die hun dromen waar hebben gemaakt.

