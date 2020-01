Canadese bevolking begint nu al te klagen over kostprijs Harry en Meghan: “We hebben hier niet om gevraagd” MVO

14 januari 2020

20u31 2 Royalty Prins Harry en Meghan zijn naar eigen zeggen helemaal verliefd op Canada, maar de Canadese bevolking zit blijkbaar niet te wachten op hun nakende verhuis. De kosten die nodig zijn om hun veiligheid te garanderen worden namelijk geschat op zo’n 1,9 miljoen euro per jaar. En dat is natuurlijk op kosten van de belastingbetaler.

De Canadese president Justin Trudeau verzekerde het Britse koningshuis ervan dat hij de beveiliging van het paar op zich zou nemen. Maar dat houdt in dat een groot deel van de kosten doorgerekend wordt naar het Canadese volk. Nu al, nog voor er een concrete verhuis gepland is, ontstaat er onrust rond de kwestie. Meghan verblijft immers al in Canada met haar zoontje Archie, en Harry zal snel volgen. De hertog en hertogin van Sussex hebben immers aangekondigd dat ze hun tijd vanaf nu zullen verdelen over Noord-Amerika en het Verenigd Koninkrijk. Het is geen vraag van ‘of’, maar van ‘wanneer’ de twee een permanent optrekje in Canada zullen aankopen.

Opstand

Op Twitter barstte de bom ondertussen al. “Als de Canadezen ook maar één cent moeten betalen voor Harry en Meghan, verhuis ik”, schrijft iemand. Of: “Wij betalen? Niemand heeft hierom gevraagd!” Sommige inwoners van het land dreigen zelfs met opstanden, moest het tot een verhoging van belastingen komen. “Kunnen Harry en Meghan niet voor hun eigen beveiliging betalen?”, merkt een andere twitteraar op. “Ze zijn nu al enorm rijk! Harry heeft meer dan 25 miljoen op zijn rekening staan. Ze mogen uiteraard wonen waar ze maar willen, maar verwacht niet dat belastingbetalers moeten boeten voor die keuze!”

Gouverneur-generaal

De Canadezen zagen prins Harry volgens recente peilingen nochtans zitten als gouverneur-generaal, de vertegenwoordiger van de Britse queen Elizabeth II in de voormalige kolonie. Volgens een enquête van de Canadese krant National Post zou 61% van de Canadezen daar voorstander van zijn. Hij zou dan de huidige vrouw in die functie opvolgen, de voormalige Canadese astronaute Julie Payette. Zij werd eind 2017 aangesteld in die functie en normaal duurt het mandaat vijf jaar.

Canada is een constitutionele monarchie en onderdeel van het Britse Gemenebest met koningin Elizabeth II als staatshoofd. De gouverneur-generaal wordt, op voordracht van de Canadese premier, door de monarch benoemd. Sinds de jaren 50 gaat de functie naar Canadezen, maar voordien waren het Britten en dus kan Harry perfect ook in die rol passen.

Nu lijkt de opinie echter op korte tijd tegen hem gekeerd. “Als het zo zit”, houdt een Twitter-gebruiker het kort. “Ga dan maar naar huis, Harry en Meghan!”

They are free to live where ever, just don’t expect others to pay for your choice. Harry is est. to be worth $25 million. He can/should pay for their security and not place this burden onto CDN taxpayers. https://t.co/vjfImduAvW via @nationalpost Tanis Fiss(@ TanisFiss) link

If Harry & Megan want to leave their royal role that's fine it's their choice but don't expect us taxpayers to pay for your luxury mansions, endless holidays & armed guards, pay for it yourself by getting a job or is that to common for you?#royalcrisis#meghanharry Jason Yates(@ JWYOUFC) link

"It would be an outrage for Canadian taxpayers to be put on the hook for Harry & Meghan's security costs.



They are both super-rich members of a royal family, and Meghan was personally wealthy ahead of time. They can easily cover their own costs." https://t.co/UQoJvf5EY6 Spencer Fernando 🇨🇦(@ SpencerFernando) link

Why should Canadian Taxpayer pay anything towards security of these two spoiled brats. They didn’t ask us for permission to move here. Go home, Harry and Meghan.



Canada offers to pick up Harry and Meghan's £500,000 security bill https://t.co/IV8XZDPFCY Jeannetix 🆎🇨🇦(@ jeannetix) link

That's awfully generous of #Beardeau to offer to pay for their security here in Canada. How about paying for it out of your own pocket instead of taxpayers you jackass.#TrudeauMustGo https://t.co/7ZdPstWMp1 Leonard Beebe 🇨🇦(@ ljbeebe) link