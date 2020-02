Canada stopt met betalen beveiligingskosten Harry en Meghan BDB

27 februari 2020

20u18

Bron: Global News 0 Royalty Nu prins Harry en Meghan Markle een groot deel van hun tijd in Canada doorbrengen, betaalde het Noord-Amerikaanse land een deel van hun beveiligingskosten. Aan die controversiële financiering komt echter een einde wanneer de twee op 31 maart officieel hun koninklijke verplichtingen neerleggen. Dat heeft een woordvoerder van de Canadese minister van Publieke Veiligheid bevestigd aan Global News.

“Canada had de verplichting om in te staan voor de beveiliging van Harry en Meghan zolang ze erkend werden als personen die internationaal beveiligd moeten worden”, vertelt Mary-Liz Power. “The Royal Canadian Mounted Police bewaakte het koppel daarom 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Ze deden dat op vraag van hun Britse collega’s van de Metropolitan Police. Net zoals ze dat voor alle andere buitenlandse leden van koninklijke families moeten doen.”

Nu de twee op 31 maart officieel hun koninklijke functies neerleggen, verandert ook hun status. “Vandaar dat ook hun bewaking opgeheven wordt”, vervolgt Power.

De Canadese beveiligingskosten van Harry en Meghan waren de voorbije maanden een heikel punt geworden. Dai Davies, ex-agent van de Britse Metropolitan Police, haalde eerder aan dat bij de hele onderneming een jaarlijks prijskaartje van 24 miljoen euro zou komen kijken. Verschillende politici uitten al kritiek op het betalen van die kosten en tienduizenden Canadezen tekenden een petitie omdat ze het prijskaartje te hoog vonden. Wie nu wel zal instaan voor de beveiligingskosten van het koppel is nog niet duidelijk.