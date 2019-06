Canada schenkt 100.000 dollar aan ontbijtorganisatie ter ere van ‘royal baby’ Archie KD

02 juni 2019

11u38

Bron: ANP 0 Royalty Canada viert de geboorte van Archie Harrison Mountbatten-Windsor, de Britse royal die op 6 mei geboren werd. Het land schenkt 100.000 Canadese dollar aan de Breakfast Club of Canada. Dat maakte premier Justin Trudeau zelf bekend.

"De Canadezen zijn dolblij dat de hertog en hertogin van Sussex een kindje hebben mogen verwelkomen", aldus Trudeau. "We kijken ernaar uit hen in de toekomst te verwelkomen in Canada." De premier feliciteerde Harry en Meghan, die lange tijd in Toronto woonde, namens de Canadese regering, zijn vrouw en zichzelf. Queen Elizabeth II, de overgrootmoeder van Archie, is naast de koningin van Engeland, ook nog altijd staatshoofd van Canada.

De Breakfast Club of Canada wil alle Canadese schoolkinderen een gezond ontbijt geven. De club is al actief op meer dan 1600 scholen en met de donatie voor Archie kunnen nog eens vijf scholen geholpen worden hun leerlingen een gezond begin van de dag te geven.