Camilla onthult enkele “grappige” talenten van prins Charles: “De kleinkinderen zijn echt dol op hem” bvb

10 november 2018

16u22

Bron: Daily Mirror 0 Royalty Prins Charles behoort zeker tot een van de meest eigenzinnige leden van de Britse koninklijke familie. Naar aanleiding van zijn zeventigste verjaardag, aanstaande woensdag, heeft zijn echtgenote Camilla enkele van zijn “grappige” gewoontes onthuld.

Camilla, de hertogin van Cornwall, denkt dat te weinig mensen weten hoe Charles echt is achter de schermen. Daardoor onthult ze graag enkele, voor het publiek onbekende, van zijn talenten en hoe hij zich gedraagt met zijn kleinkinderen.

Imitator

“Hij heeft echt een goed gevoel voor humor”, vertelde ze in een interview met het tijdschrift Telegraph Magazine. “Hij is erg grappig. Daarnaast is hij ook een zeer goede imitator. Beter gezegd, hij houdt echt van acteren. Hij kan heel veel mensen imiteren, omdat hij erg goed is in bijna elk accent. Hij geniet er ook van om te speechen, dat in tegenstelling tot sommigen van ons.”

Prins Charles geeft geregeld speeches, overal ter wereld. Wanneer iemand hem enkele zinnen voorleest in de lokale taal, kan hij dat accent meteen nabootsen. Dat is indrukwekkend. Weinigen weten dat hij zo’n bekwame imitator is.

Grootvader

Camilla loofde Charles ook als grootvader. De kleinkinderen zijn echt dol op hem. Ze genieten ervan als hij hen laat lachen door samen met hen over de grond te kruipen.

In een recente documentaire van de BBC toonden beelden enkele momenten waarop Charles met de zes maanden oude prins Louis (de jongste zoon van prins William en Kate Middleton, nvdr.) aan het spelen was. Het was meteen duidelijk hoe leuk hij het vindt om zich bezig te houden met de kleinkinderen.

Ook andere leden van de Britse koninklijke familie hadden eerder al onthuld hoe schitterend Charles als grootvader is voor George, Charlotte en Louis. Prins William bekende onlangs dat de kinderen van hem houden. Al zou hij graag willen dat Charles nog meer met hen zou spelen, maar dat is niet altijd mogelijk door zijn drukke agenda.