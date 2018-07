Buitenlandse studie prinses Elisabeth kost meer dan 66.000 euro TDS

11 juli 2018

18u50 5 Royalty Prinses Elisabeth (16), dochter van koning Filip en koningin Mathilde, verhuist vanaf volgend schooljaar naar het buitenland. Ze zal haar humaniora afmaken in een exclusief college in Wales, waar ook de Nederlandse koning Willem-Alexander en de Jordaanse prinses Raiyah les volgde. Daar hangt natuurlijk ook een prijskaartje aan vast, want haar inschrijving zou ruim 66.000 euro kosten.

Nog anderhalve maand en het is zover: dan verruilt Prinses Elisabeth het Sint-Jan Berchmanscollege in Brussel voor het prestigieuze Atlantic College in Wales, waar ze haar humaniora zal afmaken. In het buitenland studeren is een traditie in ons koningshuis. Ze zal er samen les volgen met 350 andere jongeren uit 90 andere landen.

Elisabeth zal een heel jaar in het internaat verblijven. Enkel tijdens de kerst- en zomervakantie komt ze naar huis. Minstens twee lijfwachten van de federale politie zullen meereizen om onze toekomstige koningin de klok rond te bewaken. Verder zal Elisabeth er een heel normaal studentenleven leiden. Als ze haar opleiding afwerkt aan de UWC Atlantic College behaalt ze het Internationale Baccalauréat.

De opleiding van de prinses moet natuurlijk ook betaald worden. Hoewel de helft van de studenten aan het Atlantic College een beurs heeft, geldt dat niet voor Elisabeth. Volgens de documenten van de school zou haar studie zo'n 66.628 euro kosten, ofwel bijna 33.500 euro per jaar. Daar zitten enkele 'extraatjes' nog niet ingerekend, zoals een waarborg van 282 euro, 180 euro aan transport van de luchthaven naar de school, 339 euro voor projecten of excursies, en 97 euro voor een rekenmachine. De school vraagt aan de ouders ook zo'n 1.580 euro aan zakgeld voor de studenten.

Bij het Paleis geven ze geen commentaar op de bedragen. De woordvoerder laat weten dat ze niet communiceren over de verdere schoolloopbaan van de prinses omdat het om een privé-aangelegenheid gaat.