Buitenechtelijke dochter prins Albert kampte met coronaklachten

20 augustus 2020

07u37

Bron: ANP 0 Royalty Jazmin Grace Grimaldi, de buitenechtelijke dochter van prins Albert van Monaco, is afgelopen weekend in het ziekenhuis opgenomen met coronaklachten. Dat maakte ze bekend met een bericht op Instagram, waarin ze haar Amerikaanse landgenotes tevens opriep om te stemmen voor de aanstaande presidentsverkiezingen in november.

“Sommigen van jullie weten dat ik door COVID met mijn gezondheid worstelde”, schrijft Jazmin bij een foto van zichzelf in een ziekenhuisbed. “Mijn immuunsysteem heeft een kleine tik gekregen, maar mijn wilskracht is groot. Ik ben een sterke vrouw, ik ben een overlever.”

Inmiddels is Jazmin weer thuis en bezig met haar herstel. Over een paar weken moet ze zich weer melden voor een nieuwe controle. “De pijn is zo oncomfortabel en slopend dat er niets anders op zit dan rusten met icepacks voor wat verlichting.” Jazmin deelt haar verhaal zodat vrouwen over de hele wereld zich ervan bewust worden wat het virus doet en welke symptomen ze bij zichzelf moeten herkennen voordat het te laat is.

Jazmin Grace Grimaldi is Alberts oudste buitenechtelijke kind. Haar moeder is een Amerikaanse serveerster met wie de Monegaskische prins begin jaren negentig een korte romance had.