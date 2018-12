Buckingham Palace stuurt communiqué uit om zogenaamde vete tussen Meghan Markle en Kate Middleton te beëindigen EDA

02 december 2018

10u47

Bron: Harpers Bazaar 0 Royalty De geruchten dat het niet zou boteren tussen Meghan Markle en Kate Middleton zijn zo oorverdovend luid geworden, dat zelfs Buckingham Palace er een uiterst ongewoon perscommuniqué over moest uitsturen.

Nadat bekend raakte dat Meghan Markle en Prins Harry in het nieuwe jaar zullen verhuizen naar Frogmore Cottage in Windsor, worden de geruchten steeds luider dat het rommelt binnen de koninklijke familiemuren. Heel wat verslaggevers beweren dat de slechte relatie tussen Kate Middleton en Meghan Markle aan de basis ligt.

Zeldzaam statement

Buckingham Palace zag geen andere uitweg dan zelf de geruchten te beëindigen met een zeldzaam statement. In een antwoord op een verhaal in ‘The Sun’, weerlegt Buckingham Palace de claims dat Meghan en Kate niet door één deur kunnen. “Dit is nooit gebeurd”, klinkt het.

“Speciale periode”

Tijdens een officiële outing in Leicester afgelopen week, heeft ook Kate de geruchten willen weerleggen door te praten over de komst van Meghan en Harry’s eerstgeborene. Kate zou daar verteld hebben “dat het zo een speciale periode is om kinderen te hebben. Ook voor George, Charlotte en Louis wordt heel speciaal.” Case closed, dus.