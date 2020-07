Buckingham Palace dient klacht in tegen voormalige ‘royal’ butler SDE

11 juli 2020

19u02

Bron: ANP 0 Royalty Buckingham Palace heeft een klacht ingediend bij het Bureau voor Intellectueel Eigendom tegen Grant Harrold (42), een voormalige butler van onder anderen prins Charles (71) . Het paleis maakt bezwaar tegen het gebruik van het woord 'koninklijk' bij de opleiding die Harrold aanbiedt.

Harrold heeft een 'Royal School of Butlers' en een 'Royal School of Etiquette' opgezet en afficheert zichzelf daarbij als de 'royal butler'. Dat laatste wil Buckingham Palace nog wel door de vingers zien, aldus de Daily Express, die over de zaak bericht. Tenslotte was Harrold tot 2011 zeven jaar lang een butler in dienst van de koninklijke familie. Maar het uitbuiten van die connectie door zijn opleidingen 'koninklijk' te noemen en als zodanig te registreren was een stap te ver.

"Het is belangrijk dat het Koninklijk Huis zijn merk beschermt", aldus een zegsman tegen de Express. Tenslotte moesten ook prins Harry en echtgenote Meghan in opdracht van de Queen het gebruik van benamingen als 'Royal Sussex' opgeven nadat ze hadden besloten geen koninklijke taken meer te verrichten.

Grant Harrold, die regelmatig op televisie commentaar geeft over etiquette, is zeer ontstemd over de actie van de Lord Chamberlain die namens het hof de zaak aanhangig heeft gemaakt bij het Intellectual Property Office. Later deze maand wordt de klacht behandeld.